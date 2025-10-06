ASPACE pide actuar «ya» a las administraciones Bajo el lema «Ya Toca», solicitaron una estrategia común a todos los grupos políticos sin mirar colores

La Plaza Mayor de Salamanca fue este lunes escenario del acto central por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, organizado por ASPACE Salamanca bajo el lema «Ya toca», que recuerda la necesidad de apoyos estables y personalizados durante los 365 días del año para las personas con grandes necesidades de apoyo.

El evento, conducido por Toñi Rodríguez, contó con la presencia de numerosas autoridades: el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente de ASPACE Salamanca, Alberto Martín Herrero; el presidente de la Diputación, Javier Iglesias García; la diputada de Bienestar Social, Eva Picado Valverde; la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta, Isabel Fernández Cambón; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López Alonso; y la directora de apoyo de ONCE Salamanca, Esther Pérez Dalmeda.

Durante el acto, los usuarios y usuarias de ASPACE fueron los encargados de leer el manifiesto reivindicativo, en el que reclamaron una atención continua que permita vivir con dignidad, tomar decisiones y participar en igualdad de condiciones en la sociedad. «Las personas con grandes necesidades de apoyo no pueden esperar. Necesitan acompañamiento a lo largo de toda su vida. No es un extra, es un derecho básico», expresaron en la lectura conjunta.

En su intervención, el presidente de ASPACE Salamanca, Alberto Martín, anunció la creación de dos pisos tutelados destinados a promover la autonomía y la vida independiente de las personas de la asociación: «Estos pisos permitirán que más personas con parálisis cerebral puedan vivir con dignidad, tomar decisiones y participar plenamente en la sociedad», explicó.

El alcalde, Carlos García Carbayo, destacó la labor de la entidad como ejemplo nacional: «ASPACE se ha convertido en una asociación ejemplar que reivindica, atiende y abre nuevos caminos. Salamanca puede sentirse orgullosa de ser un punto de referencia para todo el país», dijo.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, trasladó su reconocimiento: «Con la familia de ASPACE, con las personas que trabajáis, todo nuestro reconocimiento. Estamos muy orgullosos».

