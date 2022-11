Aprendiendo a dar a luz debajo del agua

No todos los hospitales de Sacyl incluyen el parto en medio acuático en su cartera de servicios. El de Salamanca lo va a tener en breve -a partir de 2023- porque el nuevo Hospital sí dispone de una bañera especial dentro del servicio de Ginecología y Obstetricia .

Para conseguir que esa inmersión sea realmente relajante, el agua no puede estar ni tibia, ni excesivamente caliente. “La temperatura ideal del agua para el trabajo está entre 36 ºC y un máximo 37,7ºC ”, indica la matrona Idoya Rodríguez. “La temperatura no puede ser excesivamente alta porque, pensando en el bebé, le puede causar fiebre”, aclara.

“El parto en el medio acuático está consensuado a nivel mundial y nosotros lo dividimos en dos fases: la dilatación, que es llegar hasta el momento en el que la mujer está preparada para empujar, y el expulsivo”, informan.

El Hospital de Burgos es otro de los complejos de Sacyl que cuenta con bañera en el servicio de Ginecología y allí se está empleando, de momento, para ayudar en la fase de dilatación, que es el objetivo que se marcan las matronas salmantinas. “A día de hoy, el primer intento es conseguir dilataciones dentro del agua”, apunta Idoya Rodríguez.

Las enfermeras especialistas consideran que va a ser clave “hacer un buen cribaje porque no todas las mujeres deben tener el parto en medio acuático como opción”, aunque puntualizan que “es una posibilidad segura y muy recomendable para la fase de dilatación”.

Idoya Rodríguez e Inés González insisten en que “las mujeres tienen que empezar a solicitar esta opción porque nuestras matronas saben y pueden hacerlo”, y destacan: “Para poder pedirla, es necesario que la embarazada sepa qué se oferta y hasta dónde puede llegar. Luego, si hay que salir del agua porque la dinámica del parto se para y no está cómoda, que no sea porque la matrona no está formada”, concluyen las especialistas.