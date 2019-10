Antonio Hernández, director de cine peñarandino: “Castilla y León es un decorado fantástico para rodar, pero resulta caro”

–He tenido tantos premios con ella, tan buenas críticas, tanto reconocimiento nacional e internacional que tendría que decir que es mi película favorita, pero no lo es. Hay otra película mía que me gusta mucho. Es “Oculto”, también con Leo Sbaraglia, más Laia Marull y Angie Cepeda, que a mí me parece más Antonio Hernández que todo lo demás. Y también me gustan “El menor de los males” (2007), “Matar el tiempo” (2015) y “Lisboa” (1999) con Carmen Maura. Me siento muy orgulloso de mi trabajo.

–No sabría cuál elegir... Distinguiría dos partes en mi carrera nítidamente. He hecho un cine de autor, que es el que siempre quise hacer, que es una tendencia europea más que americana. Yo aprendí de los directores europeos, de la gente que escribía y desarrollaba sus propios proyectos. Y también he hecho mucho cine de encargo y televisión, con guiones de otros y producción ajena. O sea, que yo hablaría de mi cine, del que me define más como cineasta. No quiere decir que ser director de encargo sea malo: yo lo hago encantado y lo seguiré haciendo. Pero mi idea primigenia era contar mi manera de ver el mundo a través del cine. Y entre esas películas, no sabría decir cuál es mi favorita. Para el público, sé que es “En la ciudad sin límites”, que es la película que ha elegido la Seminci para la gala de este martes.

–¡Qué va! Nunca fue rodado. Esta carrera para mí y para mucha gente nunca va rodada, salvo para esos seres privilegiados que desde que arrancan tienen una trayectoria fulgurante, algo que ocurre mucho cuando ganas un primer premio en Cannes, Berlín o San Sebastián. No fue mi caso. Nosotros produjimos nuestras dos primeras películas y no fueron bien de taquilla. Eso nos impidió producir más. Yo he tardado en volver a producir de una manera independiente 35 años. Hace cinco años produje mi tercera película, “Matar el tiempo” (2015), con Aitor Luna, Jon González, Ben Temple... y por ahora es mi última película.

“Entre el director y los actores se establece una relación muy intensa. Hay que trabajar con ellos para llegar a cosas muy íntimas”

–¿Encontrar financiación para los largometrajes es un calvario?

–Siempre lo ha sido, pero cuando yo empecé hace cuarenta años con “F.E.N.” sí que era difícil. Entonces no había ningún tipo de subvención ni ninguna cadena de televisión (cuando solo existía TVE) que financiara películas. Entonces era una industria o un negocio como cualquier otro, como poner un restaurante o una galería de arte. Ahora la UE, las autonomías y el Gobierno a través del ICAA tienen subvenciones. Y las plataformas digitales y las televisiones privadas también financian películas. Ahora es más fácil que hace 40 años conseguir financiación, aunque siga siendo difícil.

–¿El cine vive ahora un final de era, aunque Antonio Hernández tenga proyectos de futuro entre manos?

–Al revés. Hay un barullo gigantesco y global, que no es español, y los medios audiovisuales (también la ficción) están todavía en una especie de montaña rusa. El público ve más ficción que nunca y se consume más cine que nunca, pero no se ve en las salas de cine únicamente. Se ve en los móviles, en los ordenadores... y eso ha aumentado la demanda. Pero el cine que solo se ve en salas comerciales sí creo que ha sufrido una transformación tremenda, aunque pienso que seguirá ahí porque nunca va a ser igualado por una pantalla pequeña. Seguiremos haciendo cine para que se vea en soportes como la televisión, el ordenador, el móvil y la tableta. El cine en las salas tiene que reubicarse.

–¿Considera que una serie como “Las chicas del cable” es cine?

–Pues yo no pondría etiquetas ni un adjetivo. Cuando ruedo “Las chicas del cable” trabajo igual que cuando ruedo una película. Trabajo hasta con la misma tecnología. Y cuando hice “Los Borgia” para Antena 3 rodamos una versión para cine y dos capítulos para televisión. Y, por cierto, fue muy bien tanto en taquilla como con la audiencia televisiva. Pero ahora es verdad que los grandes éxitos de televisión no se ponen en el cine como películas, caso de “Juego de tronos”, aunque el cine sí se está viendo en televisión, igual que siempre. No veo la diferencia entre cine y series, a no ser que estés haciendo un producto que entre dentro de otro formato que no es ficción, por ejemplo, una comedia en plató, una sitcom. Las series españolas se ruedan igual que el cine, aunque tal vez el cine se rueda con más tiempo y hay más tiempo de postproducción; si no, no se diferencian en nada.

–¿Siente que tiene alguna asignatura pendiente? ¿Hay algo que le gustaría hacer después de tantos años de carrera?

–¡Tantas cosas! Tengo otros dos guiones en el cajón que quiero levantar... En cine siempre estamos empezando. Un proyecto nuevo no se parece al anterior y siempre somos principiantes, cosa que, por otro lado, no está mal. No nos hacemos viejos porque estamos siempre empezando. Y empezar parece una cosa más de adolescentes. Hacer una película siempre es una ensoñación, tener un sueño hecho realidad. Empiezas frente a un folio en blanco y acabas, en algún caso, recogiendo una Espiga de Oro de Honor.

–¿Es hiperactivo?

–Siempre lo he sido. ¡Y si añadiera a mi currículum la cantidad de cosas que he hecho! He sido durante ocho años director de doblaje con más de doscientas películas y series dirigidas en esa etapa. He hecho publicidad, radio, teatro, he tenido un grupo cómico... No he parado nunca y me faltan un par de vidas más para hacer todo lo que quiero.