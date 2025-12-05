ANPE Salamanca renueva su presidencia y sus órganos de gobierno El sindicato apuesta por un equipo renovado y un enfoque más reivindicativo para defender los derechos de los docentes de Salamanca

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:35

ANPE Salamanca ha celebrado este viernes, 5 de diciembre, un Consejo Sindical para renovar sus órganos de gobierno provinciales para los próximos cuatro años, con Javier Riesco Martín como presidente.

El nuevo equipo directivo queda constituido de la siguiente manera:

- Vicepresidente: Antonio José Lobato Alejano.

- Secretario de Organización: Javier Ávila Miguel.

- Secretario de Acción Sindical: Baltasar Alonso Huerga.

- Secretario de Finanzas: José Antonio Blázquez García.

- Secretario de Comunicación: Virginia Galán Calvo.

- Secretario de Formación: María Teresa Muñoyerro Sacristán.

- Secretario de Acción Social: Javier Albalat Vicente.

- Secretario de Actas: María Belén García Varillas.

Según ANPE Salamanca, se ha buscado conformar un equipo nuevo, con amplia experiencia en todos los niveles educativos —desde Educación Infantil y Primaria hasta Formación Profesional, Secundaria y resto de enseñanzas no universitarias—, con el objetivo de defender de manera firme los derechos y deberes sociolaborales y económicos de todos los docentes de la provincia.

El sindicato destaca que, consciente de los cambios en el mundo educativo y social, adoptará un enfoque más reivindicativo en su labor. Su trabajo se centrará en mantener una alianza sólida entre afiliados y docentes, basada en la democracia, la participación activa y el respeto por las necesidades de cada profesional.

Entre los objetivos del nuevo equipo se incluyen:

- Obtener resultados visibles de sus acciones.

- Ofrecer un trato humano y cercano a los afiliados.

- Impulsar acciones reivindicativas más contundentes.

- Mejorar y ampliar los servicios ofrecidos por el sindicato.

- Fomentar una mayor implicación de los delegados sindicales en los centros educativos.