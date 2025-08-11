23 años del euro, ¿beneficio o perjuicio? Veintitrés años tras la llegada del euro, Salamanca enfrenta un aumento en el coste de la vida y la vivienda, mientras la economía familiar busca adaptarse a nuevos desafíos

Sergio García Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 10:16

Han pasado 23 veranos desde que España dejó atrás la peseta y comenzó su camino con el euro. En 2002, España cerró una etapa de más de 100 años de uso de la peseta. Este cambio no fue solo económico, sino también cultural, simbolizando la integración de España en la Unión Europea y su modernización.

Desde la entrada en vigor del euro, la cesta de la compra ha duplicado su coste. Por ello, La Gaceta, 23 años después ha vuelto a consultar tiendas y supermercados de la ciudad para conocer el precio de los 41 productos que las familias consumen a diario, los mismos que se compraron en 2002. Se puede comprobar que España ha experimentado un notable aumento en la subida de precios tanto en la lista de la compra como en la vivienda.

En el año 2002, comprar un piso era mucho más asequible que hoy en día. Aunque en ese año, Salamanca se consolidaba como la segunda capital de la región con la vivienda más cara y como la octava ciudad más cara de España en cuanto a vivienda usada. El precio por metro cuadrado de una vivienda nueva se situaba en 1.284 euros el metro cuadrado (213.600 pesetas). Por ejemplo, se anunciaban viviendas en Santa Marta con 4 dormitorios y cocina amueblada por 75.126 euros. En el Paseo de la Estación, un piso con cuatro dormitorios, cocina equipada y un patio de 40 metros cuadrados se vendía por 130.420 euros. Otro piso en el barrio de Garrido, con 3 dormitorios, ascensor y calefacción individual, costaba 99.768 euros. Incluso se ofrecían promociones, como regalar una plaza de garaje a los primeros compradores.

Más de dos décadas después, el panorama ha cambiado por completo. En 2025, en plena fiebre por comprar piso, ya no se encuentran viviendas por debajo de los 100.000 euros en la ciudad. Un piso con ascensor y dos dormitorios cuesta alrededor de 120.000 euros, y si tiene tres habitaciones, supera fácilmente los 150.000 euros.

Este aumento generalizado de precios refleja los cambios económicos que ha vivido Salamanca desde la introducción del euro, evidenciando cómo la transición monetaria ha influido en el coste de vida y el acceso a la vivienda. Aunque el euro supuso modernización y mayor integración económica, también trajo desafíos para muchas familias, que ahora deben hacer frente a un mercado inmobiliario y a un nivel de precios mucho más exigentes que hace dos décadas.

Este incremento en los precios de la vivienda y los productos básicos ha impactado significativamente en la economía de las familias salmantinas. Mientras los salarios no han crecido al mismo ritmo, los ciudadanos han experimentado una transformación económica marcada por avances importantes, pero también por nuevos retos que afectan su vida cotidiana.