Ángel Martín, en Salamanca: “Mi lista de miedos no incluía acabar en el psiquiátrico”

Ángel Martín, presentador de televisión, monologuista y humorista, sufrió un brote psicótico en 2017, como cuenta en “Por si las voces vuelven”, el libro que le trajo este sábado a Salamanca a una firma de ejemplares muy concurrida.

Los lectores que se acercan a estas firmas ¿son pudorosos, morbosos, exlocos?

Sería muy raro que hubiera morbosos. El abanico de gente que se acerca es muy grande, desde gente de 15 años hasta de 70 palos. Hay quien te explica su historia en un momento, lo que ha supuesto leer el libro para él o alguien cercano, en qué se ha sentido identificado, qué cosas le pueden servir de ahora en adelante... Hay una interacción muy curiosa en pocos segundos.

¿Ha llegado a alguna conclusión de por qué sufrió aquel brote?

Uno trata de localizar el porqué, pero no hay un momento en el que sucede algo que te hace cruzar al otro lado (aunque existirán las excepciones). Creo que esto va de que de que vamos acumulando una serie de cosas emocionalmente y somos un desastre en la gestión de la mayoría de esas cosas. Y hay un día en que la cabeza dice: “No puedo más y me voy a otro sitio para tratar de desaparecer”. Pero no hay un evento único que haga que las voces aparezcan.

Consumía marihuana y éxtasis. ¿Sospecha que las drogas tuvieron algo que ver?

Las drogas son una marcha más en dirección a que pueda suceder algo así. Pero después de escribir el libro, he recibido muchos, muchos mensajes de gente diciendo: “Que sepas que a mí me ha pasado lo mismo que a ti y jamás he consumido absolutamente nada”. Aunque obviamente, al consumir marihuana, le estás metiendo una marcha más a la posibilidad de que algo malo le pase a tu cabeza. Aunque es importante entender que no consumir nada, no te deja libre de que te pase algo así.

¿Hay miedo a que vuelva a ocurrir?

No tengo ningún miedo. En mi reconstrucción he decidido que no voy a ser la clase de persona que viva con miedo a lo que pueda pasar. He descubierto que la mayoría de cosas por las que uno vivía con miedo, no han pasado. Y la que ha sucedido es que he acabado en un psiquiátrico dos semanas. Esa no estaba en la lista de miedos ni de lejos y de repente ha sucedido lo más inesperado de todo. Por eso ya no soy alguien que viva preocupado por las cosas que podrían pasar. He decidido que cuando las cosas pasen, te enfrentas a ellas; pero si no están pasando, no voy a perder el tiempo en ellas.