Ana Suárez: “Se han hecho muchas cosas mal en Cs y la autocomplacencia está de más”

La primera teniente de alcalde de Salamanca y concejala de Cs, Ana Suárez, ha reconocido ante el resultado electoral del 13F, que “se han hecho muchas coasas mal en Ciudadanos y la autocomplacencia está de más, y tenemos que aprender a ser críticos con nosotros mismos”. Más allá de los fallos en la comunicación, la edil insistió en que no quiere “ser crítica injustamente” y por ello hay que analizar “qué es lo que no se ha hecho de la manera que Cs defendía”. Sin embargo y pese a ello, Suárez se mostró convencida de que éste no es el fin del partido naranja. “Es necesaria una opción de centro para no irnos a ningún extremo, porque eso significaría gobernar contra alguien y eso no nos los podemos permitir”, apuntó recalcando que, mientras sigan existiendo concejales que continúan “creyendo en las siglas” y que “no se van a otro partido”, está “convencida de que Ciudadanos va a resurgir” .

No desaprovechó la oportunidad Ana Suárez para subrayar la fortaleza del pacto que mantiene su formación con el PP en la capital del Tormes. “Realmente gobiernos de coalición en los que esté habiendo un clima de consenso como el nuestro se cuentan con dos dedos: Salamanca y Madrid”, aseguró aludiendo a que en el Consistorio charro “se está trabajando bien y para los ciudadanos”.

Sí se mostró preocupada por el ascenso de Vox y porque su posibre entrada en el Ejecutivo autonómico suponga “que perdamos muchos de los avances que hemos conseguido en los últimos años”. En esa línea, se refirió a los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, los inmigrantes o las personas con discapacidad. “Sí puedo garantizar que en este Ayuntamiento esto no va a cambiar. Hemos defendido la igualdad de la mujer, de muchas personas y hemos entendido que hay que trabajar para todos y contra nadie. Y así lo vamos a seguir haciendo”, recalcó asegurando que la alianza PP-Cs en Salamanca se traduce en “un Gobierno estable, sólido y sin traiciones”.