AMRO Salamanca: segundo año consolidando comunidad y excelencia universitaria

Tras un primer curso espectacular, AMRO Salamanca inicia su segundo año con la satisfacción de haber alcanzado el 100 % de ocupación y la confianza renovada de muchos de sus residentes. Desde su apertura en septiembre de 2024, esta residencia del grupo AMRO Estudiantes se ha consolidado como un referente en alojamiento universitario en la ciudad, integrándose plenamente en la vida académica y social de Salamanca.

Con capacidad para 170 estudiantes, el moderno edificio de la calle San Vicente, 1; ofrece instalaciones de primer nivel como gimnasio, salas de estudio insonorizadas, patio interior, zona chill out renovada exterior o comedor con pensión completa. Además de, parking y zonas de ocio, estudios y habitaciones dobles e individuales con baño propio que garantizan la comodidad, la privacidad y el entorno perfecto para el estudio.

El primer año ha estado marcado por la creación de una comunidad vibrante: gracias al programa #AmroLife, los residentes han disfrutado de actividades, talleres, excursiones y colaboraciones con entidades locales que han reforzado la conexión de la residencia con la ciudad.

Esta implicación ha sido clave para que muchos estudiantes decidan continuar un año más en AMRO Salamanca, consolidando el sentimiento de pertenencia y el valor de la experiencia.

La residencia mantiene además su firme compromiso con la sostenibilidad y la calidad, avalada por certificaciones internacionales como 'Fitwel 3 estrellas' y 'Wirescore Platinum 2024', y en proceso de obtener el sello 'Breeam Excepcional'.

A tan sólo unos minutos a pie de la Plaza Mayor y de las principales universidades, AMRO Salamanca continúa ofreciendo a los estudiantes nacionales e internacionales un entorno moderno, acogedor y saludable en el que crecer, aprender y disfrutar de una etapa universitaria única.

En palabras de Rocío Bueno, directora de AMRO Salamanca: «Este segundo año empezamos con la ilusión de seguir haciendo crecer la comunidad que hemos creado. Por todo ello, AMRO Salamanca no es solo un lugar para vivir, sino un espacio donde compartir experiencias, hacer amigos y formar parte de la vida universitaria de la ciudad».

