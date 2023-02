Amonestados por uso fraudulento uno de cada cinco usuarios del abono gratuito de Renfe

8.100 propietarios del abono de Media Distancia con origen o destino en Salamanca recibieron al menos un aviso de Renfe entre el 7 y el 31 de diciembre por el uso irregular del abono gratuito: reservar y finalmente viajar sin haber anulado antes, según las cifras aportadas por la compañía ferroviaria. De los 37.100 abonos adquiridos entre septiembre y diciembre, el 22% hizo un mal uso desde que entraron en vigor las medidas por las que se sancionaban los usos irregulares reiterados. Esta cifra es dos puntos superior a la media nacional establecida en el 20%, tal y como informó Renfe.

La renovación de los abonos y la prórroga de estas medidas ha supuesto una reducción del uso fraudulento, según se observa en las cifras facilitadas por la compañía en el caso de los abonados salmantinos. Así, respecto al 22% que lo utilizaron mal en el mes de diciembre se ha pasado al 6% en lo que llevamos del mes de enero. No obstante, la rebaja ha sido menor que la registrada a nivel nacional que se sitúa en el 2,5%.

El Ministerio de Transportes achaca este descenso a la posibilidad de que el usuario pueda perder el abono, que ahora debe renovarse cada cuatrimestre con las nuevas condiciones. Hay que recordar que Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza.

El operador retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, y no expedirá un nuevo título de viaje a ese usuario para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días. Sin embargo, esto no es automático. Antes de la retirada, Renfe se pone en contacto con el usuario hasta en dos ocasiones cuando detecte que no ha viajado y no haya anulado. La tercera vez que se incurra en ese uso indebido se procede a la sanción. También se limita a 4 viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos por abono y se imposibilita formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.