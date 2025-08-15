Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una turista se abanica mientras visita la ciudad. ALMEIDA

Alerta naranja y riesgo extremo de incendios tras rozar los 39 º en la capital este 15 de agosto

Las mínimas no han bajado de los 20 grados hasta las 7 de la mañana de este viernes

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:58

La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta naranja para este sábado por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados en el conjunto de la provincia. En este 15 de agosto se ha rozado esta cifra con 38,6 º en la capital, mientras que la máxima de la provincia se ha registrado con 38,8 º en Matacán.

La mínima de este viernes ha sido de 19,4 grados alcanzada a las 07:20 horas, aunque durante gran parte de la noche no se bajó de los 20 grados que se considera como noche tropical.

El conjunto de la provincia se mantiene en riesgo extremo de incendios y lo estará hasta el lunes. Ese día está previsto que bajen de forma importante a los 32 grados.

A partir del martes incluso se puede bajar de los 30 grados y mínimas de 14 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Activo el incendio forestal en Gallegos de Argañán
  2. 2 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  3. 3 Ocho incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y Barbalos y La Alberca en nivel 1
  4. 4 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  5. 5 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, el primero de nivel 2 y el segundo de 1
  6. 6 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  7. 7 Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
  9. 9 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres
  10. 10 «Vicente del Bosque compraba en esta farmacia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alerta naranja y riesgo extremo de incendios tras rozar los 39 º en la capital este 15 de agosto

Alerta naranja y riesgo extremo de incendios tras rozar los 39 º en la capital este 15 de agosto