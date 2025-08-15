Alerta naranja y riesgo extremo de incendios tras rozar los 39 º en la capital este 15 de agosto Las mínimas no han bajado de los 20 grados hasta las 7 de la mañana de este viernes

Ángel Benito Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 17:58

La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta naranja para este sábado por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados en el conjunto de la provincia. En este 15 de agosto se ha rozado esta cifra con 38,6 º en la capital, mientras que la máxima de la provincia se ha registrado con 38,8 º en Matacán.

La mínima de este viernes ha sido de 19,4 grados alcanzada a las 07:20 horas, aunque durante gran parte de la noche no se bajó de los 20 grados que se considera como noche tropical.

El conjunto de la provincia se mantiene en riesgo extremo de incendios y lo estará hasta el lunes. Ese día está previsto que bajen de forma importante a los 32 grados.

A partir del martes incluso se puede bajar de los 30 grados y mínimas de 14 grados.