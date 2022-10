Alerta en la construcción: “El 60% de obra pública no se cubre por falta de revisión de precios”

De este modo, aclara que no se trata de “que se pague más por lo mismo para el enriquecimiento del empresario, sino que se trata de subir la oferta al mismo nivel que sube el precio de los materiales empleados”.

Un ejemplo de obra pública de que no ha logrado una empresa interesada en asumir la construcción, según destaca Prieto, son los 19 chalets de protección oficial de la Junta de Castilla y León ubicados en Doñinos. “Como este caso, hay más de 50 en Salamanca ”, especifica.

Prieto aplaude la toma de iniciativa por parte del Ayuntamiento de Salamanca a la hora de actualizar el precio en los pliegos de licitación de obras públicas como la del Puerto Seco . En este caso, el Consistorio ha ampliado en dos millones la oferta en un segundo concurso ante la falta de constructores dispuestos a realizar la obra con el presupuesto inicial de 13 millones. No obstante, el constructor explica que “esto no ocurre con el resto de administraciones”.

La Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción (Aescon) alerta de que el porcentaje de obra pública que presenta esa situación en Salamanca asciende al 60 por ciento. “El problema es grave porque la subida de materiales ha dejado desfasados el precio de las obras. Además, se acentúa en el caso de las obras que comenzaron en el 2020 o 2021, donde no se cubre esa subida”, comenta su presidente, Manuel Prieto.

El elevado coste actual de la energía y de los materiales empleados en la construcción, unido a la constante subida e incertidumbre sobre el futuro , está dando lugar a que numerosas obras propuestas por las diferentes administraciones no cuenten con licitadores dispuestos a llevar a cabo los trabajos o que, a mitad de la ejecución, la abandonen para no trabajar a pérdidas.

Según destaca Aescon, esta situación “evidencia” lo que consideran “un fracaso de los tres Reales Decreto-ley de revisión de precios aprobados en el primer semestre de 2022”, ya que, tal y como ha asegurado, “su aplicación no ha conseguido que las pequeñas y medianas empresas del sector dejen de trabajar a pérdidas cuando afrontan las obras”.

En opinión de Prieto, “la mayoría de administraciones no han actualizado precios e incluso han llegado a licitarse obras con proyectos de años anteriores sin haberse actualizado precios”. Por su parte, Tamames destaca que estas revisiones “se acotaron a un tipo de materia que no es suficiente y que no soluciona el problema por la constante subida”.