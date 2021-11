Alberto, el hombre que lucha por volver a ser quien era tras una conmoción cerebral

Alberto García era un ciclista experimentado. El vehículo de dos ruedas era una de las pasiones que compartía con amigos y su pareja. Sus rutas por la provincia salmantina podían alcanzar los 80 y 100 kilómetros recorridos en un día. Para ello utilizaba una de las bicicletas más ligeras del mercado que ponía a punto y revisaba antes de salir. Hace casi un año la “mala fortuna” se cruzó en su camino. En una carretera comarcal, a mitad de una de sus rutas, se cayó de la bicicleta sin motivo aparente y su cabeza impactó contra el asfalto. “No pasaba ningún vehículo, la calzada no estaba en mal estado, la bicicleta estaba bien y no sé qué pudo pasar. Yo no me acuerdo de nada”, explica. El casco le protegió de una lesión neurológica más grave o mortal, pero aún así el movimiento que sufrió su masa cerebral en el momento del fuerte impacto le causó una conmoción cerebral por el desplazamiento de las conexiones, un daño asonal difuso.

Inconsciente en el suelo, fue su mujer, que le acompañaba en la ruta ciclista, la que llamó a emergencias y el helicóptero del Sacyl lo trasladó al hospital, donde pasó 27 días en la UCI. Justo al pasar a planta Alberto dio positivo en covid, por lo que no pudo tener compañía familiar esos días en los que volvió a tener conciencia. “Yo no me acuerdo de nada, ni del accidente ni del hospital”, vuelve a incidir Alberto García, que salió en silla de ruedas del Clínico, con problemas en el habla, a la hora de entablar conversación, de movilidad y de memoria. Un mazazo para una persona como él, empresario autónomo de 45 años de Ciudad Rodrigo, que lleva casi un año de parón laboral y luchando por recuperarse. “Lo que yo estoy pasando no es por ir con exceso de velocidad, ir bebido al volante o una imprudencia, sino por una caída de bicicleta. Ha sido mala suerte”, agrega con impotencia.

“Tengo muchas ganas de volver a ser quien era, de dejar de dar guerra a la familia y de empezar a trabajar”, confiesa Alberto, que esta semana ha tenido su primera toma de contacto con la Asociación Salmantina de Daño Cerebral Adquirido (Asdace) que le ayudará, como a muchas víctimas de accidentes de tráfico, en la recuperación a base de terapias individuales y grupales en las áreas de logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional y psicología.

Hasta ahora, la Sanidad pública tan sólo le había ofrecido fisioterapia para recuperar la movilidad en su brazo dañado por la caída. Desde entonces la implicación y empeño diario de su pareja Ana Belén Martín y su familia han sido claves y han hecho que Alberto diera sus primeros pasos hasta recuperar la estabilidad y dar paseos, además de hablar con algo más de fluidez. “Todavía me falla mucho la memoria, no me acuerdo de cosas que he hecho. Por las tardes me encuentro muy cansado y no soy capaz de entrar en una conversación si hay varias personas”, confiesa Alberto, mientras reconoce que lo primero que quiere hacer cuando se recupere es “devolver” a su mujer todo lo que está haciendo por él. “En el hospital, lo que me dijeron los médicos es que fuera mirando una residencia para llevarlo”, recuerda su mujer Ana Belén Martín. Aunque las profesionales de Asdace aún tienen que valorar a Alberto y planificar sus terapias, admiten que en casos como éste, de personas jóvenes y con el accidente reciente, el pronóstico en la recuperación “es favorable”. “Yo tengo espíritu positivo y voy a poner todas mis ganas”, refrenda Alberto.