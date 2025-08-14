Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho El sindicato Satse denuncia las constantes agresiones verbales y físicas que se registran en el Castro Prieto

El sindicato Satse Salamanca ha denunciado que una enfermera del centro de salud Casto Prieto, en el barrio de San José, fue agredida este miércoles, tanto verbalmente como físicamente.

Añaden que ni siquiera la presencia de un vigilante de seguridad fue suficiente «para frenar esta situación ante el número de agresores que provocaron esta situación».

Según detallan fuentes sindicales, el desencadenante de la agresión fue una disputa entre distintos grupos de usuarios que se encontraban en el centro. «El vigilante estaba intentando mediar entre ellos, pero uno se dio la vuelta y golpeó a la compañera que simplemente estaba allí», explican.

La enfermera recibió un fuerte golpe a la altura del pecho que le ha causado «además de dolor, frustración, miedo e impotencia», lamentan desde Satse.

Las enfermeras consideran que es la gota que colma el vaso en este centro de salud, puesto que hace escasos meses se produjo otra agresión, en este caso una médico, y los trabajadores del centro de salud solicitaron a la Gerencia de Atención Primaria que tomara medidas para reforzar la seguridad. «Está visto que ni con un vigilante es suficiente porque se han dado casos de que cuando el vigilante se iba a descansar, es cuando entraba la gente a insultar al personal», afirman.

«En lo que va de año ya se han registrado 29 agresiones en la Atención Primaria de Salamanca, y varias de ellas han sido agresiones físicas. Necesitamos que se tomen medidas contundentes y, por supuesto, a nuestra compañera le decimos que va a tener todo el respaldo necesario», declaran. El Sindicato de Enfermería recuerda que los profesionales sanitarios están considerados como autoridad pública y, por lo tanto, agredirlos es un atentado contra esa figura. También recuerda que hay que poner en marcha una campaña de concienciación dirigida a la población para que recuerde esa condición de autoridad pública y las consecuencias que tiene agredir a estos trabajadores.

