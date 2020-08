Qué hacer este miércoles en Salamanca

Concierto de Jazz: Sarah Mckenzie

[Patio Chico / 22:30 horas]

Sarah Mckenzie nació en Melbourne, Australia, estudió en la West Australian Academy of Performing Arts de Perth, Australia, y en el Berklee College of Musicde Boston, Estados Unidos. Grabó para la compañía australiana ABC dos discos, Don’t Tempt Me’ (2010) y ‘Close Your Eyes’ (2012) - ganador del premio ARIA al mejor disco de Jazz del año-, antes de ser reclutada por el productor Jean-Philippe Allard para el sello Impulse! Su primer disco para Impulse!, ‘We Could Be Lovers’ (2015), obtuvo el premio Bell al mejor disco de Jazz vocal publicado en Australia. Su última producción, “Secrets of My Heart” se ha editado en 2019 y está teniendo una presencia muy importante en las listas de escucha del momento. Sarah McKenzie se ha presentado en los más importantes Festivales de Jazz del mundo.

Exposición “Martín Patino, Pasión por el juego”

[Hospedería Fonseca]