Qué hacer este fin de semana en Salamanca

VIERNES

SALAMANCA CAPITAL

Teatro: ‘Cómo el perro y el gato’

[Patio Chico / 21:00 horas]

Como el perro y el gato es un espectáculo para público familiar, con especial incidencia en el infantil, en el que, de manera amena y muy divertida se narrarán las principales disputas, guerras y controversias que ha habido en Salamanca a lo largo de su historia. A través de dos personajes anónimos “Ella” y “Él”, y gracias a las conversaciones que mantienen, conoceremos, de manera divertida, algunas de las principales causas de disputa, enfrentamiento o guerra sostenidas en Salamanca y cómo se llegó a alcanzar la paz, con especial protagonismo en la palabra concordia. Venta de entradas en la página web: https://www.ciudaddecultura.org/es/programacion/como_perro_gato_21_07_2020

Exposición “El primer arte de Europa visto por los europeos del futuro”

[Museo de Salamanca]

Una actividad enmarcada en la celebración del décimo aniversario de la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la estación paleolítica salmantina de Siega Verde, como ampliación del bien inscrito del Valle del Côa portugués. La muestra refleja cómo perciben los niños europeos de hoy día el primer arte de Europa: el arte rupestre.

Exposición “Las hurdes: tierra de mujeres”

[Patio de la Salina]

Exposición fotográfica que recorre la historia del territorio hurdano a través de imágenes y testimonios de sus mujeres. Hasta el 30 de agosto.

PROVINCIA

Teatro: ‘Lázaro de Tormes’

[Nava de Francia - Plaza Mayor - 22:00 horas ]

Lázaro de Tormes hace un repaso de su vida ante ¿sus señorías? Como defensa de las acusaciones de las “lenguas envenenadas”.

Cine al aire libre: Aladdín

[Bañobárez - Plaza Mayor - 22:00 horas ]

Aladdín es un ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine. Para poder conquistarla aceptará el desafío de tener que entrar en una cueva en mitad del desierto y conseguir una lámpara mágica que contiene al Genio que será el encargado de concederle todos sus deseos.

Cine: ‘Padre no hay más que uno’

[Villavieja de Yeltes - Frontón - 22:00 horas ]

Javier es un hombre que cree saberlo todo, pero no mueve un dedo para ayudar a su mujer en el cuidado de la casa y de sus cinco hijos. Sin embargo, este padre de familia tiene que enfrentarse a la realidad cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo con sus hijos. Esta será una experiencia que cambiará las vidas de todos para siempre.

Teatro: ‘Dr. Chicle y Mr. Jay’

[Martinamor - Plaza Rafael Farina - 22:00 horas ]

Chicle es un payaso de última generación y Mr. Jay su lado oculto y salvaje. Esta mezcla hará que el espectáculo transcurra por unos derroteros de humor desternillante y delirante.

Baile y Danza con el grupo Azabache

[Alconada- Calle Platerías, 34 - 22:00 horas ]

El espectáculo es un repaso por el flamenco (tientos, fandangos, soleás, farrucas, alegrías, tangos flamencos...) en el que las bailaoras convierten la música en movimiento, sentimiento, fuerza y magia.

Concierto de música clásica

[Beleña- Salón Multiusos - 22:00 horas ]

El grupo, con un completo y cuidado repertorio, une en sus conciertos la música y la palabra. Estos salmantinos dan voz y melodía a la poesía universal de todos los tiempos, en especial la del siglo XX y la Generación del 27, sin olvidar a los grandes místicos españoles.

SÁBADO

SALAMANCA CAPITAL

Concierto Couleur Café Jazz Quartet

[Patio Chico / 22:30 horas]

Couleur Café Jazz Quartet surge a principios de 2010 como una formación clásica de jazz (piano, contrabajo, batería y voz) con la idea de acercar este estilo de música al público en general mediante versiones de temas de jazz y de otros temas que, no perteneciendo propiamente a este género, están íntimamente ligados a aquél. Standards de jazz, bossanova, canción francesa, funk, bolero o pop son algunos de los estilos que abarca su repertorio. Caracterizados por su versatilidad y una personal visión de la música, los componentes de CCJQ tratan así de imprimir un “nuevo aliento” a “viejos sonidos”. Pero, no sólo eso: en su afán de seguir aprendiendo y evolucionando no dejan de explorar nuevas tendencias y de incorporarlas a su manera de tocar, enriqueciendo sus interpretaciones y haciendo, de este modo, que CCJQ no sea “un cuarteto más de jazz”. Venta de entradas en la página web: https://www.ciudaddecultura.org/es/programacion/couleur_cafe_22_08_2020

Exposición “Años de amistad y madrid”

[Sala de la Salina]

Exposición colectiva de artistas que coincidieron en Madrid desde finales de los sesenta. En ella se reúnen obras de Martxe Arana, Santos Díaz Martín, Esther Domínguez de las Heras, Pilar Hernández García, Luis Pérez Vicente, Jesús Núñez, y de los fallecidos Antonio Zarco y Alicia Fojeda Balari.

Exposición “Listen to me!”

[DA2]

Se exponen obras de artistas, como Rafa Sendín, Janieta Eyre, Marina Núñez, Silvia Bermejo, Miguel Río Branco, Beth Moysés, Mona Hatoum, Carmela García, Christopher Makos, Lise Sarfati, Ulrike Rosenbach, Charlie White, Lorna Simpson, Pilar Albarracín, Cristina Lucas, Helena Almeida, Dora García, Concha Prada, Juan Luis Moraza, Mabel Poblet, Raúl Cañibano o Niels Reyes.

PROVINCIA

Baile y Danza: Azabache

[Bañobárez - Plaza Mayor - 22:00 horas ]

El espectáculo es un repaso por el flamenco (tientos, fandangos, soleás, farrucas, alegrías, tangos flamencos...) en el que las bailaoras convierten la música en movimiento, sentimiento, fuerza y magia.

Concierto de música clásica y zarzuela.

[Béjar - Teatro Cervantes - 21:00 horas ]

La Banda Municipal de Música de Béjar realizará un concierto de “Música Clásica y Zarzuela”.

Cine al aire libre: ‘La tribu’

[Cabrerizos - Frontón - 22:00 horas ]

Fidel García Ruiz, el despiadado director de Recursos Humanos de Omnicrón, pierde su trabajo y a su familia tras un embarazoso episodio sexual con una becaria. Intentando recuperar su vida, decide hablar con su madre biológica, que lo dio en adopción a los 16 años y con la que nunca ha tenido ningún contacto. Tras un desastroso encuentro con su progenitora, Fidel tiene un accidente contra un autobús y pierde la memoria.

Cuentacuentos

[Carbajosa de la Sagrada - Piscinas municipales - 11:00 horas ]

Sesión de cuentos y creatividad para familiar. Dirigido a niños de 0 a 6 años.

Autocine: El mejor verano de mi vida

[Carbajosa de la Sagrada - Aparcamientos recinto ferial - 22:30 horas ]

Curro no está viviendo uno de sus mejores momentos. Este padre de familia que trabaja vendiendo robots de cocina sueña con un futuro distinto.

Concierto de Mariachis

[Lumbrales - Plaza Mayor - 22:30 horas ]

Concierto de Mariachis.

Teatro: ‘A protestar a la Gran Vía’

[Villavieja de Yeltes - Patio del Colegio - 22:00 horas ]

Pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria es un ejercicio de equilibrismo mental al alcance de pocos. Hay quien lo consigue, al resto siempre le queda ir “a protestar a la Gran Vía”.

‘Noches de amor y humor’, Logros y Frutos

[Alconada- Calle Platerías, 34 - 22:00 horas ]

Espectáculo de variedades donde la comedia, la risa, el humor, la canción y el baile español protagonizan un emocionante viaje lleno de diversion y entretenimiento bajo las estrellas.

Cine al aire libre: Aladdín

[Beleña- Salón Multiusos - 22:00 horas ]

El grupo, con un completo y cuidado repertorio, une en sus conciertos la música y la palabra. Estos salmantinos dan voz y melodía a la poesía universal de todos los tiempos, en especial la del siglo XX y la Generación del 27, sin olvidar a los grandes místicos españoles.

DOMINGO

SALAMANCA CAPITAL

Exposición “Automoción y guerra civil”

[Museo de automoción]

La muestra está compuesta por más de 400 piezas y documentos expositivos originales de ambos bandos, así como 16 vehículos representativos de la época, entre los que destaca la Auto-Ametralladora “Bilbao”, cedido por la Colección Museográfica del Automóvil, asignada al Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 1, ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Exposición “Sentirse crecer”, de Venancio Blanco

[Santo Domingo de la Cruz]

“Sentirse crecer” reúne 40 esculturas, 40 dibujos, pintura, fotografía, un mosaico y 3 cuadernos de viaje, realizados entre 1959 y 2018. Motivos muy diversos a los que el artista Venancio Blanco da vida.

PROVINCIA

Teatro: ‘A protestar a la Gran Vía’

[Bañobárez - Plaza Mayor - 22:00 horas ]

Pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria es un ejercicio de equilibrismo mental al alcance de pocos. Hay quien lo consigue, al resto siempre le queda ir “a protestar a la Gran Vía”.

Concierto de Mayalde

[Cabrerizos - Frontón - 22:00 horas ]

Mayalde es un grupo de música tradicional salmantino dedicado al rescate, divulgación y popularización de los ritmos musicales que se transmiten de generación en generación por vía oral.

Concierto de boleros y rancheras

[Monleras - La Panera - 19:00 horas ]

Concierto de boleros y rancheras conMariano Mangas y Hosman Clenton.

Concierto de Mayalde

[Villavieja de Yeltes - Patio del Colegio - 22:00 horas ]

Mayalde es un grupo de música tradicional salmantino dedicado al rescate, divulgación y popularización de los ritmos musicales que se transmiten de generación en generación por vía oral.