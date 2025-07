Adif asume que tras 7 años y medio no ha terminado ni uno de los proyectos de la electrificación a Portugal El Ministerio de Transportes evita, una vez más, dar fechas para el fin de unas actuaciones que empezaron a principios de 2018

Carlos Rincón Salamanca Domingo, 20 de julio 2025, 13:02 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Acaban de cumplirse siete años y medio desde que Adif formalizó el primer contrato de obras para electrificar la línea férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Fue el 12 de enero de 2018 cuando se firmó con la previsión de que las obras de instalación de la catenaria acabarían en julio de 2019. Sin embargo, aún no han acabado. Ni estos trabajos ni los de las otras tres fases del proyecto que se adjudicaron casi en paralelo han concluido pese a que el compromiso era que la electrificación estuviese terminada a principios de 2021. Así lo reconoce el Gobierno de Pedro Sánchez en una reciente respuesta parlamentaria en la que contesta por escrito a los diputados del Partido Popular por Salamanca. Solo da por zanjadas las obras en las subestaciones y centros de transformación del trazado, adjudicadas por 25,8 millones de euros —IVA incluido— en julio de 2018. Sin embargo, no se pueden dar por concluidas puesto que, como reconoce en el escrito, están «pendientes de pruebas una vez se disponga de telecomunicaciones y energización, cuando se finalicen los trabajos de línea aérea de contacto».

Aquel contrato de 34,32 millones de euros que se firmó a principios de 2018 para instalar la catenaria a lo largo de toda la línea no se ha podido concluir todavía. Su finalización «se encuentra condicionada a la reposición de servicios afectados y la adecuación de gálibos», explica el Gobierno nacional en su respuesta a los diputados José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín. Esto significa que los tramos de la línea aérea que están pendientes no se podrán instalar al menos hasta febrero de 2026, cuando Adif prevé culminar la reconstrucción del puente de la avenida de Saavedra y Fajardo.

A principios de este mes se derribó el paso superior sobre la vía que se encuentra junto a la Comandancia de Guardia Civil dentro del proyecto de adecuación de gálibos para la electrificación de la línea, un contrato adjudicado por más de ocho millones de euros en diciembre de 2019 y que debía haber concluido en un año. En su escrito, el Ejecutivo señala que en la actualidad se encuentran «en ejecución los cuatro pasos superiores pendientes al estar afectados por el modificado que recoge los condicionantes técnicos solicitados por el Ayuntamiento de Salamanca». Lo cierto es que ya se habrían rematado tres de ellos y quedaría por elevar la altura del puente de Saavedra y Fajardo, una actuación que se prolongará durante ocho meses.

Los nuevos centros de transformación no han podido ser testados, la catenaria todavía no está en todo el trazado ni los puentes han sido adaptados, pero tampoco se han repuesto los servicios afectados —líneas eléctricas de alta y baja tensión y líneas telefónicas— por las obras. Este cuarto contrato, de 1,36 millones de euros, se firmó con Elecnor el 9 de enero de 2020 e iba a concluirse en antes de 2021, pero el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que está «en ejecución». A principios de este año Adif todavía estaba tramitando la expropiación de terrenos necesarios para acometer estos trabajos. La entidad pública, dependiente del Ministerio de Transportes, reconoce que no ha logrado concluir ninguno de los cuatro proyectos vinculados a la electrificación, pero elude dar plazos para su conclusión.

El estudio de viabilidad que retrasa la Ruta de la Plata no se ha exigido en el tramo Orense-Vigo

Las parlamentarias nacionales del PP por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, ha pedido explicación al Gobierno sobre por qué la reapertura de la línea Ruta de la Plata se ha supeditado a un estudio de viabilidad que no estará listo hasta 2026, mientras ese informe no se ha exigido en el proyecto del tramo Orense-Vigo, tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario. El Ejecutivo esgrime que en marzo de 2010 ya se redactó el estudio informativo de esta línea gallega, pero no hace alusión al estudio de viabilidad previo que sería necesario.

En LA GACETA DE SALAMANCA, tu opinión nos importa. ¿Quieres opinar sobre esta noticia? Si estás interesado en hacernos llegar tu comentario al director, puedes hacerlo de una manera sencilla enviando un email a lector@lagacetadesalamanca.es o pulsando el botón que aparece bajo estas líneas .Se recomienda que el texto ronde las 120 palabras (720 caracteres incluyendo los espacios).