A cómo están las uvas este Fin de Año

No habrá rebajas en el precio de los productos para la última cena del año. Las subidas de los platos más exquisitos para la Nochebuena se mantienen en la misma línea para Nochevieja. Solo hay que echar un vistazo entre los expositores para ver que el tostón menor de 5 kilos no se ha movido entre los 13 de los más baratos a los 15,90 de los más caros. Ni céntimo arriba, ni abajo. No se ha movido nada. La misma situación que se ha producido en el cabrito (16,9 euros) o el lechazo (15,9) con las chuletillas ya rozando los 20 euros.

Los altos precios, los altos índices de contagios que obligan al aislamiento y reducen las compras, dejó un día de vísperas de Nochevieja en el Mercado Central como hacía mucho que no se veía. “Esta semana ha sido surrealista. El lunes vino mucha gente pero luego ha desaparecido”, detalla Susana, dueña de una frutería salmantina.

Los que sí se acercaban dirigían sus miradas hacia las uvas. Las de primera, la mayoría han llegado de forma masiva esta semana, se sitúan en 3,98 euros, y mantienen el mismo valor que antes de Nochebuena sin el temido repunte de la última semana del año. Los salmantinos, mayoritariamente son partidarios de la uva blanca, aunque siempre hay quien las pide moradas y negras, para los que también había hueco en el Mercado Central. Eso sí, al mismo precio. Las más baratas, de menor tamaño, estaban a 2,98 euros/kilo. Las doce uvas que componen la tradición no suele superar el euro de coste, aunque suele aprovecharse para la compra de toda la familia.

Si se compara con el mes de noviembre, las uvas se han encarecido más de un euro al pasar de los 2,9 euros de media que costaban en noviembre a los casi 4 euros que estaba en la mayoría de fruterías del Mercado Central.

En las pescaderías, el marisco tampoco dio muchas alegrías, a excepción de las cigalas que sí abarataron ligeramente su precio al pasar de casi 70 euros a 65. El resto: nécoras, besugo —solo para pedidos— y las almejas siguen al mismo precio. Habrá que esperar a 2022 para una subida generalizada. O no.