Más de 600 nuevas plazas en las ludotecas de Salamanca para este próximo curso escolar El Ayuntamiento anuncia que se contará con 2.430 plazas en la ciudad desde octubre

Alejandro Sardón Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 19:00

La concejala de Familia e Igualdad de oportunidades, Miryam Rodríguez, anunció ayer el aumento de plazas en las ludotecas de la ciudad de cara al próximo curso escolar. Se suman más de 600, pasando de 1.820 a 2.430 plazas, un tercio más de las que había hasta ahora. El objetivo desde el Consistorio es «facilitar lo máximo posible la conciliación de la vida familiar y laboral». La presentación se llevó a cabo en el CEIP Rufino Blanco, uno de los centros que acoge la ludoteca en verano y que cuenta actualmente con varias decenas de niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 y 12 años durante las mañanas.

El presupuesto inicial del proyecto es de 361.325,23 euros, según ha informado el Ayuntamiento. La convocatoria de ludotecas municipales para este curso comenzará el 6 de octubre, con actividades en horario de tarde durante dos días a la semana en los Centros de Acción Social (CEAS) existentes en la ciudad: Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires. Las ludotecas durante el curso están dirigidas a niños de 3 a 8 años —excepto en Puente Ladrillo, donde se amplía la edad de 6 a 12 años—.

El plazo de solicitud para inscribirse estará abierto entre el 4 y el 15 de septiembre y se puede realizar en la web de Programas Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca. El requisito imprescindible para acceder al programa es que el niño tenga la edad requerida y que tanto él como sus padres o responsables legales estén empadronados en el municipio de Salamanca. En el caso de que el número de solicitudes exceda las plazas disponibles, tendrán prioridad las familias en situación de vulnerabilidad social, familias monoparentales en las que el progenitor trabaje —ya sea presencial o telemáticamente— o familias donde ambos progenitores o responsables trabajen presencialmente.

La concejala de Familia recordó también los programas 'Concilia' y 'Apúntate al verano'. En este último se encuadran las ludotecas del período estival, mientras que los 'Concilia' están diseñados para el resto de ciclos vacacionales como Navidad, Carnaval y Semana Santa. Miryam Rodríguez subrayaba la aplicación del lema 'aprender jugando' en estos espacios, con actividades esencialmente lúdicas «basadas en principios de igualdad, tolerancia, solidaridad y respeto», tal y como exponen desde el Consistorio.