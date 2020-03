5 consejos del doctor en Neuropsicología de la Universidad para sobrellevar el confinamiento

Miguel Pérez Fernández, doctor en Neuropsicología por la Universidad de Salamanca, proporciona, en una entrevista concedida a LA GACETA, algunos consejos para lidiar con el estrés que conllevan las medidas de confinamiento en la actual situación de crisis sanitaria.

1. Mantener unas rutinas y no abandonarse

Hay que mantener unas rutinas en la vida diaria y no abandonarse. Como no sé qué va a ser de mí, de mi vida y de mi trabajo, ni me ducho ni me afeito ni me visto ni me maquillo o no me doy rímel, si soy mujer. Nos tenemos que obligar a unas rutinas, aunque sea a sentarnos en el salón a ver la televisión.

2. Hacer cosas diferentes para que no nos abrume la sobreinformación

Hay que hacer cosas diferentes para que no nos abrume la información. Podemos ponernos ante el ordenador, en la cocina, hacer diferentes cosas y planificarnos el día: Voy a hacer ejercicio por la mañana, ordenar el armario después, organizar el cuarto trastero, etcétera.

3. Quince minutos de deporte

Los deportistas dan la talla y hay vídeos en los que nos enseñan cómo hacer deporte sin salir de casa: con el sofá, con el palo de una escoba, con la mesa de la cocina... Se pueden hacer diferentes ejercicios deportivos que nos pueden ayudar a mantenernos en forma y no tienen por qué ser más allá de 15 minutos al día. Quince minutos al día en diez días son 150 minutos de ejercicio, muchos más que si estamos sentados viendo la televisión. Diez o quince minutos se nos pasan en nada, haciendo varios movimientos diferentes: flexiones con las piernas, abdominales, brazos... Hay videos más que de sobra en YouTube, que se pueden ver en el móvil, en el ordenador o la tablet para ver qué hacer con lo que tenemos en casa. Con las cajas de la leche podemos hacer flexiones y ejercitar los brazos o las piernas para cuidar la musculatura. Si no tenemos imaginación, podemos recurrir a las nuevas tecnologías, que para eso están. Podemos buscar en Google “ejercicios para practicar en casa con cosas de casa” y nos van a salir unos cuantos vídeos de YouTube en los que veremos cómo utilizar las cajas de leche, los paquetes de arroz, la mesa de la cocina, el sofá y otros elementos para hacer deporte.

4. Cultivar nuestras aficiones

Se pueden leer unos buenos libros. Una buena novela de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Arturo Pérez Reverte, cómics de Astérix y Obélix, Mafalda... cosas que nos hagan desconectar de la realidad. Una buena novela nos hace meternos en un mundo diferente, pero si se nos hace muy denso, podemos leer los cómics de nuestros hijos de Astérix, Mafalda, Tintín o algo que nos haga pasar el rato. Eso nos sirve.

5. Entre veinte minutos y una hora para nosotros mismos

Tenemos que intentar garantizar nuestro espacio vital. Como no estamos acostumbrados a estar todos juntos tanto tiempo —el matrimonio, los hijos y en ocasiones los suegros— durante 24 horas, hay que respetar nuestros espacios vitales. Que existan momentos en los que cada uno se encierre en lo suyo: cada uno con auriculares si se coincide en una habitación o estar en diferentes estancias: en el salón, en el baño, en la cocina, en la habitación.... y contar con veinte minutos, media hora o una hora cada uno con sus cosas. Cada uno tenemos nuestras cosas y debemos contar con momentos de intimidad personal. Si no, al final terminamos siendo muchos en un piso, aunque solo seamos tres o cuatro personas. Si no respetamos momentos de intimidad, podemos ser una muchedumbre y tener muchas ganas de salir de casa. Por eso se puede comprender a esa persona que ha salido a la calle con un perro de juguete o a otro que ha utilizado cosas de friki para salir a la calle. Se nos hace muy denso estar en casa cuando no estamos acostumbrados.