350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao Un mosaico de realidades en la «Parada exprés»: volumen de alumnos, tráfico y espacios condicionan cada plan

Las instrucciones de la Policía Local sobre la «segunda fila escolar» a los colegios de la capital para este curso 2025-2026 son el resultado de un encaje de bolillos en el que se tienen en cuenta múltiples características que afectan a los centros: desde su ubicación, hasta las calles y servicios cercanos, pasando por el número de escolares y los vehículos que se estima acuden para dejar y recoger a los niños.

Así, entre los 14 colegios hay tres que cuentan con un aparcamiento próximo. Se trata del Calasanz, que dispone de un parking bajo su patio con acceso desde la avenida de La Aldehuela; Las Siervas, que a unos metros tienen el aparcamiento de Colón; y Las Jesuitinas, que frente a su entrada principal cuentan con el parking de la avenida Reyes de España.

Además, el Colegio San Estanislao de Kostka posee un aparcamiento anexo a sus instalaciones. Son recursos de apoyo que pueden utilizar las familias para garantizar la seguridad de los pequeños y del resto de personas durante los horarios de entrada y salida. Por otra parte, la mayoría de estos centros están en áreas de gran intensidad de tráfico, y cuatro de ellos se ubican en los límites o en zonas peatonales.

Son los colegios Santa Catalina, Maestro Ávila, Francisco de Vitoria y Amor de Dios, espacios donde se debe compatibilizar el acceso de los vehículos familiares con la prioridad peatonal. Estos centros también presentan capacidades muy distintas.

El Calasanz es el de mayor volumen de alumnado, con casi 1.500 escolares en total y cerca de un millar en Infantil, Primaria y Secundaria; mientras que el vecino Padre Manjón cuenta con unos 350 alumnos, todos en Infantil y Primaria, muchos de ellos aún sin autonomía para acudir solos a clase.

Las estimaciones indican que cada día, en los horarios de entrada y salida, a las cercanías del Colegio Calasanz, en el paseo de Canalejas, acceden unos 350 vehículos, mientras que a las del Estanislao de Kostka, en el paseo de San Antonio, la cifra baja a unos 65. Los horarios de afluencia son muy similares y apenas varían entre los primeros en entrar, a las 8:45 horas, y los últimos en salir, a las 14:25 horas.

