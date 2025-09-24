Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos en doble fila junto al Colegio Padre Manjón. ALMEIDA

350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao

Un mosaico de realidades en la «Parada exprés»: volumen de alumnos, tráfico y espacios condicionan cada plan

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:40

Las instrucciones de la Policía Local sobre la «segunda fila escolar» a los colegios de la capital para este curso 2025-2026 son el resultado de un encaje de bolillos en el que se tienen en cuenta múltiples características que afectan a los centros: desde su ubicación, hasta las calles y servicios cercanos, pasando por el número de escolares y los vehículos que se estima acuden para dejar y recoger a los niños.

Así, entre los 14 colegios hay tres que cuentan con un aparcamiento próximo. Se trata del Calasanz, que dispone de un parking bajo su patio con acceso desde la avenida de La Aldehuela; Las Siervas, que a unos metros tienen el aparcamiento de Colón; y Las Jesuitinas, que frente a su entrada principal cuentan con el parking de la avenida Reyes de España.

Además, el Colegio San Estanislao de Kostka posee un aparcamiento anexo a sus instalaciones. Son recursos de apoyo que pueden utilizar las familias para garantizar la seguridad de los pequeños y del resto de personas durante los horarios de entrada y salida. Por otra parte, la mayoría de estos centros están en áreas de gran intensidad de tráfico, y cuatro de ellos se ubican en los límites o en zonas peatonales.

Son los colegios Santa Catalina, Maestro Ávila, Francisco de Vitoria y Amor de Dios, espacios donde se debe compatibilizar el acceso de los vehículos familiares con la prioridad peatonal. Estos centros también presentan capacidades muy distintas.

El Calasanz es el de mayor volumen de alumnado, con casi 1.500 escolares en total y cerca de un millar en Infantil, Primaria y Secundaria; mientras que el vecino Padre Manjón cuenta con unos 350 alumnos, todos en Infantil y Primaria, muchos de ellos aún sin autonomía para acudir solos a clase.

Las estimaciones indican que cada día, en los horarios de entrada y salida, a las cercanías del Colegio Calasanz, en el paseo de Canalejas, acceden unos 350 vehículos, mientras que a las del Estanislao de Kostka, en el paseo de San Antonio, la cifra baja a unos 65. Los horarios de afluencia son muy similares y apenas varían entre los primeros en entrar, a las 8:45 horas, y los últimos en salir, a las 14:25 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»
  2. 2 Complicado incendio en una nave en Ciudad Rodrigo: seis horas para extinguirlo y un herido trasladado al Hospital en UVI móvil
  3. 3 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  4. 4 Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca
  5. 5 España se prepara ante la amenaza del exhuracán Gabrielle: ya se conocen los efectos que tendrá
  6. 6 La verdadera sorpresa del vacuno
  7. 7 Detenido al ser pillado con drogas en el coche tras saltarse un semáforo, no tener la ITV en vigor y dar positivo en drogas
  8. 8 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «El otoño verdadero por San Miguel...»
  9. 9 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  10. 10 Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao

350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao