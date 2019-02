Salamanca perderá 10 puestos de docentes el próximo curso

La negociación sobre las plantillas jurídicas entre la Consejería de Educación y los sindicatos ha propiciado que la pérdida de docentes de cara al próximo curso en Salamanca se haya reducido a 10. La Administración regional había planteado inicialmente la supresión de 19 plazas, descenso que se ha minimizado tras las propuestas realizadas por las organizaciones sindicales.

La plantilla jurídica de docentes tiene en cuenta el puesto de trabajo, pero no hace referencia a la persona que la está ocupando en ese momento, en caso de que haya alguien desempeñando esa labor. De hecho, generalmente, sobre todo en Infantil y Primaria, lo más habitual es que no haya un maestro dando clase porque ese puesto lleva tiempo sin ocupar al no haber niños suficientes en el colegio. En otros casos, como los institutos, el argumento dado por la Consejería de Educación es que no hay suficientes horas de una materia para mantener el puesto de un profesor.

La falta de alumnos debido a los efectos de la despoblación se encuentra, por lo tanto, detrás de la mayoría de supresiones de puestos que ha planteado la Junta. Sin embargo, al haberse moderado la pérdida de población, el planteamiento de recortes es este año ha sido menos agresivo. La posterior negociación con los sindicatos ha permitido crear nuevos puestos que no contemplaba en un principio la Consejería de Educación, mientras que en otros casos la Administración ha decidido frenar la eliminación de una plaza a la espera de la evolución de los alumnos.

La negociación en Salamanca se ha realizado también en el resto de provincias de la Comunidad, conversaciones que han dado como resultado final que Castilla y León gane 7 puestos de docentes.

