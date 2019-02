Bloqueada la venta de billetes de Alvia a Madrid hasta el 3 de marzo

Los usuarios del tren de alta velocidad con destino a Madrid se han encontrado con que la venta de billetes está bloqueada a partir del 3 de marzo próximo. Se trata de una medida que se circunscribe a los Alvia, dado que la venta de las conexiones de media distancia no están afectadas. Según Renfe, se trata de una medida adoptada ante la previsión de modificar los horarios de los Alvia. En concreto los técnicos plantean el adelanto de del primer tren de alta velocidad que sale de Vialia a las 6:50 horas.



La medida no ha sido bien acogida por los usuarios, que consideran que este horario se ajusta muy bien a las necesidades de quienes viajan hasta Madrid para realizar gestiones, dado que les permite llegar a la estación de Chamartín a las 8:28 horas. En cambio sí exigen modificaciones en el último de los Alvia que sale desde Madrid con destino a Salamanca.



La última salida se programa a las 18:20 horas desde la capital, demasiado pronto para los usuarios de Renfe. Si bien es cierto que los viajeros disponen de un tren de media distancia a las 19:58 horas, este tarda 2:40 horas en llegar a Salamanca frente a la 1:36 de los Alvia. Según Renfe, es habitual que ante una situación de cambio de horarios se paralice la venta de los billetes para que no se produzca un desajuste entre las horas de salida reales y las del tique.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más