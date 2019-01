Educación propone suprimir 19 puestos de docentes, la cifra más baja en 6 años

La Consejería de Educación ha planteado a las organizaciones sindicales la propuesta para la plantilla jurídica de maestros y docentes de Salamanca de cara al próximo curso, una iniciativa que vuelve a implicar una eliminación de puestos de trabajo, pero menos que en años anteriores. De hecho, el planteamiento implica la desaparición de 19 puestos, la cifra más baja de los últimos seis años —hubo ejercicios en los que llegó a sugerir más de medio centenar de plazas a suprimir—. Ahora se abre un periodo para que los sindicatos estudien la propuesta y se reúnan con la Administración el 1 de febrero, un encuentro en el que generalmente suelen reducirse los puestos a eliminar.

La plantilla jurídica de docentes tiene en cuenta el puesto de trabajo, pero no hace referencia a la persona que la está ocupando en ese momento, en caso de que haya alguien desempeñando esa labor. De hecho, generalmente, sobre todo en Infantil y Primaria, lo más habitual es que no haya un maestro dando clase porque ese puesto lleva tiempo sin ocupar al no haber niños suficientes en el colegio. En otros casos, como los institutos, el argumento dado por la Consejería de Educación es que no hay suficientes horas de una materia para mantener el puesto de un profesor.

