150 pymes y autónomos de Salamanca afectados por el fraude de una funcionaria de la Junta

150 pymes y autónomos de Salamanca, la mitad de las existentes en la provincia, se han visto afectados por el presunto fraude de una funcionaria del servicio de Industria, perteneciente a la delegación territorial de la Junta, que no tramitaba la inscripción de las instalaciones industriales de las empresas de la provincia de Salamanca.

El delegado territorial de la Junta, Bienvenido Mena, explicó este jueves que tienen conocimiento de estos hechos el pasado 30 de abril cuando reciben en el Servicio de Industria y Economía unas denuncias por este asunto. En ese momento, el servicio territorial inicia una investigación "que efectivamente detecta que existen posibles irregularidades" y lo pone en conocimiento de la Inspección de Servicios de la Consejería de Presidencia y de la Consejería de Economía y Hacienda. La Inspección indica que las irregularidades pueden ser "constitutivas de delito o de faltas" e insta a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, además de iniciar el expediente sancionador o disciplinario contra la funcionaria implicada.

Mena detalla que la delegación territorial en ese momento remite a la Fiscalía de Salamanca la documentación relacionada y suspende a la funcionaria de empleo y sueldo hasta que el juzgado se pronuncie y dictamine si es culpable o inocente.

Tanto la Junta de Castilla y León como la Confederación de Empresarios Confaes se han personado como acusación particular. "Entendemos que la Junta ha sido gravemente perjudicada por los hechos que se investigan y todo ese dinero que posiblemente se ha cobrado no ha entrado en la administración", señaló Bienvenido Mena, que incidió en que van a colaborar con la Justicia y no van a permitir que "existan irregularidades que puedan poner en entredicho la credibilidad de todos los funcionarios y de las administraciones y la Junta".

El delegado territorial también desveló que una vez se conoció la denuncia e investigar los hechos, la Junta detectó que numerosas "empresas no tienen instaladas ni regularizadas las instalaciones conforme marca la normativa por lo que se procede a abrir expediente disciplinario". "Hay 14 expedientes sancionadores a empresas que presumiblemente han sido defraudadas pero tienen irregularidades con otras cuestiones", puntualizó Mena que ante las quejas de las empresas que se han visto agraviadas por la estafa y tienen que pagar las consecuencias, asegura que se "hablará con cada uno de ellos e intentaremos llegar a un acuerdo que se pueda llegar". "Eso lo vamos a estudiar pero con la prudencia que exige el momento", agregó.



