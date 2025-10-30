160 becas y 20 contratos, primer año de Empresas Amigas Alumni El objetivo es lograr las 400 prácticas remuneradas para el año 2027. Desde multinacionales a pymes: 50 compañías ya se han comprometido en el programa

Ángel Benito Salamanca Jueves, 30 de octubre 2025, 19:51

Un año después de su puesta en marcha, el programa 'Empresas Amigas Alumni' de la Universidad de Salamanca ha reunido a representantes de medio centenar de compañías para hacer balance de una iniciativa pionera.

En este primer ejercicio, el proyecto ha logrado financiar 160 becas para egresados, de las cuales 20 se han transformado en contratos laborales efectivos, cumpliendo así su objetivo de retener el talento que se forma en la ciudad. «Estamos satisfechos con los resultados alcanzados», afirmó Isidoro Alanís, consejero de Alumni, durante el encuentro celebrado en el Centro Internacional del Español. «Hemos conseguido unir las necesidades del trinomio empresas, universidad y alumnos. Queremos que el talento que sale de nuestras universidades se quede aquí y repercuta en nuestras ciudades», añadió. El programa cuenta con empresas de todos los tamaños, desde multinacionales hasta pymes, que aportan becas o colaboran en los procesos de selección de estudiantes.

De cara al futuro, Alumni se ha fijado como reto alcanzar las 400 becas a finales de 2027, con nuevas actividades en todos los campus y la creación del Premio a Nuevos Empresarios, previsto para marzo. También se presentarán las plataformas digitales —web y app— que integrarán todos los servicios de la red Alumni, además de reforzar la colaboración con las facultades mediante charlas y encuentros con directivos para fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes.

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, destacó que se trata de «una experiencia pionera a nivel nacional» que está cumpliendo una de las funciones esenciales de la universidad: «Facilitar al tejido económico productivo personas bien formadas y conseguir la gestión democrática del talento; es decir, la captación y retención de quienes vienen a formarse aquí». Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, subrayó la importancia de este tipo de alianzas: «Nuestros estudiantes consiguen una mejor adaptación al entorno empresarial, adquieren habilidades prácticas y conocimientos más allá del aula».

El encuentro concluyó con la intervención del empresarioGerardo Gutiérrez, quien animó a las empresas a estrechar lazos con la universidad. «Cuanto más carácter innovador y tecnológico tengan, más necesitarán de ese conocimiento», señaló, apelando a convertir la colaboración entre universidad y empresa en una auténtica herramienta de progreso social. También lanzó un dardo contra la excesiva burocratización de las universidades: «La generación de conocimiento no se puede fundamentar en la cuantificación de publicaciones».