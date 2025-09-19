150.000 € en ayudas municipales para adquirir material escolar

EÑE Salamanca Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene abierto hasta el 26 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes de la nueva convocatoria de ayudas económicas a las familias para la adquisición de material escolar. Dichas solicitudes se presentarán, única y exclusivamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.gob.es. Se admitirán facturas de gastos realizados entre el 23 de junio y el 26 de septiembre.

Estas ayudas se pusieron en marcha en el curso 2015/2016 y han ido incrementado su cuantía hasta llegar, en su sexta convocatoria, a los 150.000 euros actuales.

El objeto de la convocatoria es conceder ayudas económicas en la compra de material escolar para el curso 2025/2026 a aquellas familias cuyos hijos cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Básica Obligatoria-Educación Especial.

La cuantía de las ayudas será de 75 euros por beneficiario y podrán recibirla aquellas familias que la suma del nivel anual de rentas de ambos progenitores, o del único responsable familiar, en los términos definidos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el periodo impositivo correspondiente al ejercicio 2024 no supere los 50.000 euros. El límite de renta se reducirá hasta los 25.000 euros en el caso de que se acredite la condición de monoparentalidad.

Además, para favorecer la concesión de la subvención, se reducirá el nivel de renta de la unidad familiar en 3.000 euros, en los siguientes casos: familia numerosa, discapacidad reconocida igual o superior al 33% de alguno de los miembros de la unidad familiar, familias en situación de urgencia social, víctima de violencia de género o víctima de actos de terrorismo.

Todos los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados en Salamanca con fecha anterior al 1 de enero de 2025 y sin haber causado baja en la inscripción padronal, hasta finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

Los beneficiarios deberán estar matriculados, durante el curso escolar 2025/26, en algún centro escolar ubicado en la capital en 2º ciclo de Educación infantil (de 3 a 6 años), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación profesional Básica, Educación Básica Obligatoria o Educación Especial. Además, es requisito no tener expediente abierto de absentismo escolar ni deudas tributarias con el Consistorio de Salamanca.

Las familias que carezcan de fondos y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia, habiendo sido perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y/o de prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en el año 2024, tendrán preferencia a la hora de concederles la ayuda.

