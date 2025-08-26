Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Purificación Pozo y Jonathan Sánchez, en el pleno celebrado el pasado lunes. TEL

Vox condena el comportamiento de Javier Garrido y se suma a la petición de dimisión

Confirma que ha gritado esta mañana de martes la frase: «te voy a estampar la silla en la cabeza» y que ha agarrado una de las sillas de la sala con intención de lanzarla. También pide al alcalde que le retire las delegaciones.

Béjar

Martes, 26 de agosto 2025, 19:20

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Béjar ha reprobado el comportamiento del concejal de Tú Aportas y teniente de alcalde, Javier Garrido, en las comisiones informativas celebradas esta mañana de martes.

La portavoz, Purificación Pozo, ha confirmado lo relatado por Luis Francisco Martín tras la última comisión informativa cuando, ha recordado, gritó la frase: «te voy a estampar la silla en la cabeza» y agarró una de las sillas de la sala con intención de lanzarla. Además, ha asegurado que había numerosos testigos presentes en el momento además del secretario general del Ayuntamiento de Béjar.

Vox ha calificado ese comportamiento como «agresivo y prepotente, de todo punto inadecuado» en lo que ha asegurado es «una clara falta de compostura y de respeto institucional. »Su actitud ha sido impropia y contraria a los principios de servicio público que deben regir en la gestión municipal«, ha asegurado. Además, ha querido dejar claro que Vox no tolera ese tipo de reacciones y que considera que ese tipo de conductas »debilitan la confianza de los vecinos en las instituciones, y perjudican la convivencia y el interés general«.

Finalmente, ha querido sumarse al PP para pedir la dimisión de Javier Garrido y que pedirá al alcalde de la ciudad, Antonio Cámara, la retirada de las delegaciones y competencias ya que, entiende, «esta persona no puede quedarse un minuto más como concejal ni como teniente alcalde del Ayuntamiento de Béjar».

