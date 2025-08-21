Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del homenaje a Protección Civil en el convento de San Francisco. TEL

Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Béjar serán los pregoneros de las fiestas patronales

Han sido elegidos por el nuevo equipo de Gobierno con motivo de la celebración del 40 aniversario de su fundación.

TEL

Béjar

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:45

Voluntarios de la agrupación local de Protección Civil en Béjar han sido elegidos por el actual equipo de Gobierno para pregonar las fiestas patronales de la Virgen del Castañar, que darán comienzo la semana que viene en la ciudad.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en una decisión que viene motivada por la celebración del 40 aniversario de esa agrupación en este año si bien el aniversario propiamente dicho fue en 2024. Voluntarios de esa entidad subirán al balcón para dirigirse al público bejarano en un acto previsto para el próximo viernes, 29 de agosto, por la tarde. Será tras el habitual desfile de peñas desde la plaza de España hasta la Plaza Mayor con animación de una charanga.

En este sentido, el equipo de Gobierno ha afirmado que la elección de Protección Civil como pregoneros busca reconocer su «compromiso ininterrumpido con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía» y destacar su trabajo «incansable» en los incendios de Castilla y León y Extremadura.

El equipo de Gobierno actual, formado por PSOE y Tú Aportas, ha destacado también que mantendrá los actos anunciados por el anterior concejal de Festejos, Javier Hernández Carrión, si bien trabaja para incluir algún acto más en la programación. De momento, ha incorporado la celebración de una prueba Freestyle organizada por Saúl Mengual, que colaborará con distintas asociaciones deportivas de Béjar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  2. 2 Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado
  3. 3 Un incendio declarado al lado del cementerio alarma a los vecinos de Mogarraz
  4. 4 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  5. 5 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  6. 6 Un punto estratégico dentro de la ciudad: «Mientras los jóvenes residan aquí, este es su barrio»
  7. 7 La Bonoloto reparte un buen pellizco en dos puntos de Castilla y León
  8. 8 Dos heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en Villamayor
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 20 de agosto de 2025
  10. 10 La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Béjar serán los pregoneros de las fiestas patronales

Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Béjar serán los pregoneros de las fiestas patronales