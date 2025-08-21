Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Béjar serán los pregoneros de las fiestas patronales Han sido elegidos por el nuevo equipo de Gobierno con motivo de la celebración del 40 aniversario de su fundación.

Voluntarios de la agrupación local de Protección Civil en Béjar han sido elegidos por el actual equipo de Gobierno para pregonar las fiestas patronales de la Virgen del Castañar, que darán comienzo la semana que viene en la ciudad.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en una decisión que viene motivada por la celebración del 40 aniversario de esa agrupación en este año si bien el aniversario propiamente dicho fue en 2024. Voluntarios de esa entidad subirán al balcón para dirigirse al público bejarano en un acto previsto para el próximo viernes, 29 de agosto, por la tarde. Será tras el habitual desfile de peñas desde la plaza de España hasta la Plaza Mayor con animación de una charanga.

En este sentido, el equipo de Gobierno ha afirmado que la elección de Protección Civil como pregoneros busca reconocer su «compromiso ininterrumpido con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía» y destacar su trabajo «incansable» en los incendios de Castilla y León y Extremadura.

El equipo de Gobierno actual, formado por PSOE y Tú Aportas, ha destacado también que mantendrá los actos anunciados por el anterior concejal de Festejos, Javier Hernández Carrión, si bien trabaja para incluir algún acto más en la programación. De momento, ha incorporado la celebración de una prueba Freestyle organizada por Saúl Mengual, que colaborará con distintas asociaciones deportivas de Béjar.