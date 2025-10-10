El vino: pasión en San Martín del Castañar

S. Dorado San Martín del Castañar Viernes, 10 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Los amantes del vino tienen una cita, como cada año, con la gran Fiesta de la Vendimia Tradicional, que empapa de néctar divino el bello municipio de San Martín del Castañar, enclavado en la Sierra de Francia y, por lo tanto, referente de los vinos de la comarca.

El sábado se inaugura la fiesta de la mano del siempre popular brindis con todos los asistentes. Durante la mañana da comienzo, además, el concurso de decoración de barricas al aire libre, y se rinde homenaje y se entregan condecoraciones a representantes del sector y personas relacionadas. En esta ocasión serán protagonistas, sobre el escenario de la plaza, el agricultor Agustín Calvo Tapia, el ganadero y biólogo Raúl de Tapia, y los bomberos forestales, precisamente tras un verano en el que los incendios han asolado la provincia y arrasado campos y montes.

Los vinos de la Sierra de Francia y de la Denominación de Origen Sierra de Salamanca son, como es habitual, protagonistas en este fin de semana de intenso sabor, y guían las degustaciones, maridando a la perfección experiencias enoturísticas sostenibles. Pero también otros productos se encargan de redondear la velada, llenando el estómago, por ejemplo, con jamón, en forma de degustación y exhibición de corte.

El sábado por la tarde se celebra el IV Campeonato de Pisada de Uva, y el entretenimiento y las catas continúan durante toda la tarde e incluso la noche. El domingo el programa no merma en intensidad: el XXVII EcoMercado abre sus puertas en los soportales de la plaza Mayor, las degustaciones conquistan al público, y tiene lugar, además, la teatralización de la pisada de uva, Los Cómicos del Terententén, de Kamaru Teatro. Borja de la Cruz ofrecerá un showcooking, y el armado manual de una barrica y un pasacalles enlazarán con la actuación final.

El programa

Ampliar Gran brindis inaugural en la plaza.

Sábado, día 11

12:00 horas. Degustación de vinos.

12:00 horas. Inauguración de la XII Feria Tradicional de la Vendimia y gran brindis.

12:00 horas. VI Concurso Barricarte.

12:15 horas. Entrega de condecoraciones a personas que cuidan y protegen el medio rural.

12:30 horas. Presentación de la Ruta del Vino Sierra de Francia y de la D.O.P. Sierra de Salamanca, con cata de vinos.

13:00 horas. Exhibición de corte y degustación de jamón.

17:00 horas. IV Campeonato de Pisada de Uva.

17:00 horas. Recreación de pastoreo de cabras.

18:00 horas. Cata de vinos y uvas.

19:30 horas. Entrega de premios del VI Concurso Barricarte y del IV Campeonato de Pisada de Uva.

20:00 horas. Charanga El Bombazo y recorrido por bodegas.

22:00 horas. Actuación musical.

Domingo, día 12

11:00 horas. XXVII EcoMercado.

11:00 horas. Desayuno.

12:00 horas. Cata de vinos.

13:00 horas. Teatralización de la pisada de la uva.

13:00 horas. Armado y doblado manual de una barrica.

13:30 horas. Showcooking.

17:00 horas. Pasacalles con Kamaru Teatro.

18:00 horas. Cata de vinos.

20:00 horas. Angry Lovers.

Alfonso Buenaventura: «Tenemos que ir siempre un paso más allá. Hay más que el patrimonio» La Fiesta de la Vendimia es una fecha más que marcada en el calendario de los vecinos y de toda la provincia. El Ayuntamiento ha dado un importante impulso a este exitoso evento con el paso de las ediciones e incorpora novedades, siempre encaminadas a poner en valor la comarca y el campo, desde sus sabores hasta su agricultura y ganadería. La cita ya es esencial para los amantes del vino y para los turistas en general. ¿Cómo se presenta esta edición? ¿Hay alguna novedad a destacar? —Las previsiones son de buen tiempo, así que se espera una gran asistencia de turistas. Este año hemos apostado por reivindicar los trabajos de campo y la viticultura a través de las condecoraciones y, como novedad, recibiremos aquí un rebaño de cabras, algo que se ha perdido mucho como forma de sustento. El cabrero tocaba el cuerno y se recogían en la plaza. Además, las cabras realizaban esa labor de limpieza tan importante en el monte. Tenemos que ir siempre un paso más allá, que la gente vea más allá del patrimonio. Antes los incendios se atajaban mejor gracias a estas labores. La tecnología de los vallados virtuales podría ser un impulso para el pastoreo entre la juventud. ¿Qué otros asuntos ocupan al Ayuntamiento últimamente? —San Martín está trabajando en un proyecto de viviendas. Cada vez hay menos disponibles, y creemos que trabajar en esta dirección supondría también un flujo importante de gente que pasaría por el municipio, además de un impulso a la economía, que es lo importante al final.