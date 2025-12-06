Villamayor estrenará carrozas en la cabalgata de los Reyes Magos El Consistorio ha dado a conocer las actividades navideñas, que arrancarán el día 9

EÑE / Francisco Martín Villamayor Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Talleres, presentaciones culturales, mercadillos, espectáculos musicales o actividades deportivas son algunas de las propuestas que el Ayuntamiento de Villamayor ha organizado para estas navidades, unas citas que arrancarán el día 9 de diciembre y se prolongarán hasta el 5 de enero. De este modo, la concejala de Acción Social, María Soledad García, y la edil de Festejos, Lucía Guinaldo, destacan que este programa refleja el compromiso del Consistorio por «mantener vivo el pulso cultural del municipio y poner en valor unas fiestas que forman parte de la identidad colectiva».

Entre las citas más destacadas figura la carrera navideña solidaria, que tendrá lugar el día 20, con salida desde el pabellón Dori Ruano y cuyo objetivo une deporte y solidaridad mediante la recogida de alimentos no perecederos. También destaca el pasacalles del día 23, en el que los vecinos podrán participar disfrazados y llevando una cesta para pedir el aguinaldo.

Para los más pequeños, el Ayuntamiento ha reforzado la programación con talleres y actividades educativas y lúdicas, como 'Blanca Navidad' el 26, 'Personaliza tu cotillón' el 29 y jornadas de animación los días previos a Nochevieja. Estas iniciativas facilitan la conciliación familiar y ofrecen alternativas de entretenimiento seguro sin necesidad de desplazarse fuera del municipio.

La llegada del Año Nuevo incluirá la actuación de la orquesta 'Domino' en el pabellón Dori Ruano, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de una Nochevieja festiva y cercana. El programa concluirá con la cabalgata de Reyes, que este año contará con carrozas completamente renovadas y saldrá a las 19:00 horas desde el pabellón Dori Ruano, brindando a los niños la posibilidad de participar activamente en la celebración.

Además, el programa contempla eventos como la instalación de la decoración navideña en la plaza España, concierto de la Banda de Música Municipal, comida para los mayores, visita de Papá Noel, mercadillos de intercambio y torneos deportivos, entre otros.