Vega López, la profesora peñarandina más internacional

En su periplo educativo ha ido sumando experiencias y vivencias únicas. “Sin duda el país que más me ha marcado por ahora ha sido Omán. Por alguna razón iba bastante nerviosa, no sabía muy bien cómo era ese país, había escuchado que el choque cultural iba a ser enorme y, al final, era ir a ‘vivir en el desierto’. Sin embargo, en ningún país me he sentido más conectada con la cultura local como allí. Definitivamente noté cómo nuestras raíces vienen de esa cultura. La gente, la forma de vida, los hobbies y actividades, la personalidad abierta y extrovertida, todo me recordó muchísimo a la vida en España y me hizo sentir en casa desde el momento en que llegué. Es un país al que sin ninguna duda volvería una y otra vez, y sé que siempre me sentiría cómoda viviendo allí”, afirma. “Creo que lo más gratificante es darme cuenta de lo diferentes, y a la vez lo similares, que son la mayoría de las personas que conozco. Aprender y comprender distintas culturas y formas de vida me hace ser capaz de entender y respetar diferentes opiniones, creencias y valores. Como he dicho antes, compartimos espacio no solo con los locales de los diferentes países donde vamos, sino que dentro de nuestro mismo grupo hay personas de al menos 30 países y culturas diferentes. Entre nosotros la riqueza cultural es tan grande que a veces es abrumador saber que las personas con las que te relacionas constantemente tienen raíces tan diferentes a las tuyas”, concluye.