Un buitre negro ‘paseando’ por Villoria

El revuelo que formó la presencia del ejemplar hizo que ella misma también se acercara al lugar para verlo de cerca. “Mi marido me advirtió que tuviera cuidado porque con esas garras y ese pico me podía arrancar la mano pero me hacía gracia porque según me movía yo me miraba con esos ojos como diciéndome no te acerques y me seguía con la mirada todo el rato”.