Imagen del Ayuntamiento.
La ubicación ideal para vivir y emprender en Sorihuela

La localidad se encuentra junto a la Autovía de la Plata y supone un espacio ideal para asentar. El Ayuntamiento llevará a cabo mejoras en diversas infraestructuras

Sorihuela

Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30

Sorihuela es una localidad activa y prueba de ello son las canteras de granito que ofrecen recursos y empleo a sus vecinos. Esa actividad se traslada también al Ayuntamiento de la localidad, que ha planteado nuevas iniciativas para hacer de la localidad un lugar para vivir con la comodidad de un pueblo rodeado de naturaleza, junto a un importante nudo de comunicaciones como es la Autovía de la Plata (A-66) y a un paso de Guijuelo o Béjar.

Esta ubicación, con una vía también de salida hacia Madrid por Ávila, convierte a Sorihuela en un lugar inmejorable para vivir. Por eso, el Ayuntamiento lleva apostando desde hace años por la promoción de vivienda pública y suma ya siete inmuebles alquilados que permiten fomentar el asentamiento de población en el municipio.

La actividad para mejorar los servicios y las infraestructuras y para ofrecer nuevos espacios y momentos de encuentro vecinal siguen su curso y, como señala su alcaldesa, Nieves García, el próximo 18 de octubre se celebrará un izado de bandera por parte del cuartel de Ingenieros de Salamanca al que están convocados todos los vecinos.

En materia de mejoras urbanas, se va a llevar a cabo la rehabilitación de la fachada principal y la adaptación a la normativa de accesibilidad en La Casa Consistorial gracias a una ayuda de la Junta de Castilla y León. La Diputación, por su parte, ayudará para recrecer la calle en la zona del río, construir una escollera y colocar una barandilla para que los coches no caigan por el desnivel del río. Tampoco faltan los Planes Provinciales, con los que se llevarán a cabo cambio de redes de abastecimiento y alcantarillado, además de asfaltado.

La localidad ha apostado también por su sector económico más representativo y el pasado mes de julio celebraba la primera feria etnográfica y artesana, que dará paso a una segunda edición en 2026.

