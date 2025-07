Tres proyectos para impulsar el polígono de Béjar: la base del operativo regional, la ampliación del vivero y el nuevo punto limpio

TEL Béjar Viernes, 25 de julio 2025, 14:00 Comenta Compartir

El polígono industrial de Béjar crecerá en servicios de cara a los próximos meses gracias al desarrollo de tres grandes proyectos promovidos por el Ayuntamiento de Béjar en un acto con presencia del alcalde, Luis Francisco Martín, el concejal de Medio Ambiente, Rubén Martín y la teniente de alcalde, Purificación Pozo.

El primero es la base del operativo regional contraincendios cuyas obras ya han comenzado en la zona de polígono junto al Camino Natural. Tiene una inversión superior a los 357.000 euros y permitirá habilitar un helipuerto con 22,5 metros para el aterrizaje y 15,5 metros para el despegue. Estos datos han sido facilitados por el concejal de Medio Ambiente, Rubén Martín, ya que se trata de un proyecto que ha promovido por entender que la ciudad precisaba de una helisuperficie para facilitar el aterrizaje de helicópteros (de rescate, sanitarios o de otro tipo) en lugar de hacerlo en el campo de fútbol «Roberto Heras» como venía sucediendo hasta ahora con dificultad por las corrientes de aire. «Un técnico aeronáutico ha visto este lugar y ha dicho que era idóneo por la ausencia de corrientes y tiene fácil acceso con parada en el polígono», ha asegurado. Por su parte, el alcalde ha avanzado que el proyecto tiene que estar justificado este año por lo que estará concluido para finales de año a falta de la parte municipal como es la iluminación nocturna y la base de solera con señalización para los helicópteros.

El segundo proyecto es la ampliación del vivero de empresas a petición de la Cámara de Comercio e Industria de Béjar para atender las peticiones de emprendedores para poner en marcha sus negocios. El alcalde ha detallado que esa mejora tiene una inversión cercana al millón de euro procedente de la Diputación de Salamanca para habilitar un nuevo vivero unido al anterior y ubicado en la parte posterior del edificio de la Cámara.

Y el tercer proyecto es la puesta en marcha de un Punto Limpio municipal para recoger los enseres recogidos en las calles. Será así porque la Junta de Castilla y León ha decidido que Cantagallo acoja el punto limpio comarcal después de la negativa en el pleno para que Béjar acogiera esa infraestructura. Después de haber hecho hasta 15 vaciados con 36.000 euros de inversión, el Consistorio ha incorporado otra parcela municipal para crear ese espacio con una superficie de 5.000 metros cuadrados para enseres y podas con una inversión de 500.000 euros.

«Nos hemos movido con subvenciones de la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León por valor de casi cuatro millones de euros. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos hecho nada porque el PSOE, las dos no adscritas y Tú Aportas han votado todo en contra», ha afirmado Luis Francisco Martín para concluir que: «Béjar vovlerá el día 5 a la normalidad del estancamiento, las fotos y los TikTok».