Tres días llenos para disfrutar de Macotera

Después el pabellón municipal macoterano será sede de demostraciones y talleres. Pedro Sequeros impartirá uno sobre colgantes en vidrio y esmaltes fundidos. Esteban Carrascal enseñará a realizar trenzas ciegas. Nines hará uno denominado ‘De periódico a rosa’. Artesanías Esteban enseñará el trenzado tradicional de mimbre de Villoruela. Gerardo Cambronero hará demostraciones de alfarería. Otro de los apartados muy mimados será el de las degustaciones, de farinato y de productos de la feria durante este evento. No obstante, para cita gastronómica, brillará mañana la XIII Feria del Pincho en la que los seis bares de la localidad ofrecen cada uno una delicia que podrán valorar quienes degusten al menos cinco.

La localidad de Macotera inaugura este domingo la XV edición de la Feria Agroalimentaria y la VII Feria Macoinnova . Seis decenas de expositores mostrarán sus productos y servicios en este escaparate de excepción, el más florido del noreste de la provincia de Salamanca. La puesta en valor del producto de la tierra, lo rural, lo artesano y, además, con un acento en la innovación hace que esta cita sea imprescindible para aquellas personas que quieran estar al día de lo último. Este escaparate también será un lugar idóneo para disfrutar de una jornada cargada de puestas en escena en vivo. La primera de ellas será la actuación del recuperado grupo de danzas de palos que inaugurará la feria con sus bailes. Otra de las presencias que no pasará desapercibidas será la de la escuela de dulzaina y percusión de Macotera , que actuará en dos pases, uno a las 13:30 y otro a las 19:00 horas.

“Mucha cooperación desinteresada”

Antonio Méndez Ayuso, alcalde de Macotera, que no acudirá a las próximas elecciones y se despide de sus vecinos como regidor municipal, reconoce sentirse muy satisfecho de la colaboración que se ha vivido estos últimos años. “Un Ayuntamiento funciona si el pueblo también coopera, de hecho hemos conseguido que haya grupos que han cooperado con el Ayuntamiento desinteresadamente y ha resultado muy bonito, Macotera se lo merece”, explica. No obstante, ha echado de menos la participación de los ediles de la oposición. “Ya que fuimos tres grupos los que nos presentamos, al final hemos gobernado dos (PSOE y CIM). El tercero (PP) no ha querido participar en nada y nos hubiera gustado haber tenido su colaboración para haber gobernado entre los tres grupos”, considera. “Yo si hubiera estado en la oposición lo hubiera intentado, de hecho lo intentamos cuando gobernó Isabel Jiménez y cuando Antonio Gómez Bueno y nunca nos dejaron participar en nada, nosotros sí hemos dejado”, incide.