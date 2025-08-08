Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde y la pregonera, con sus familiares. TEL

La trayectoria de Inés Mary Bernardo, en imágenes

El Ayuntamiento de Guijuelo acoge una muestra con 110 fotografías que realizan un recorrido por la faceta pública de la pregonera de las fiestas

TEL

Guijuelo

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:19

El hall del Ayuntamiento de Guijuelo acogía este viernes la apertura de la exposición con una semblanza sobre la figura de Inés María Bernardo, pregonera de las fiestas de la Virgen de la Asunción de este año.

El alcalde acompañaba a la protagonista de la jornada, que acudió también con su familia. Se trata de un total de 110 imágenes que reflejan esa faceta pública que ha llevado a cabo Inés Mary Bernardo a lo largo de su trayectoria. Y es que allí pueden encontrarse fotografías de su paso por la política municipal, por el grupo El Torreón, el Traje Charro o la capa. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de agosto.

