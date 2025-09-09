Trabanca une tradición y originalidad

D. Sánchez Trabanca Martes, 9 de septiembre 2025, 05:45 Compartir

La Virgen del Carmen será, durante estos días, el motivo de reencuentro y celebración de los vecinos de la localidad de Trabanca, que festejarán a su patrona con tres intensas jornadas llenas de diversión, música y alegría.

Precisamente, la Virgen será protagonista del primer acto dentro del programa de este 2025, el viernes 12, a las 12:00 horas, con la misa y procesión de la patrona por las calles del municipio que, tras su finalización, culminará en un convite. La agenda del viernes continuará por la tarde con dos competiciones deportivas: una de frontenis y otra más tradicional, con el juego de la petanca. Ambas comenzarán a las 17:00 horas. Los amantes de la gastronomía, y de la tortilla de patatas en particular, tienen una cita a las 19:30 horas con un concurso de este delicioso plato, regado con una buena sangría.

Ampliar La Fiesta reúne a vecinos y visitantes.

El primer día de fiestas continuará con el pregón y la reunión de peñas a las 20:00 horas y, ya por la noche, la música pondrá el broche de oro con la orquesta The Roller Band; durante el descanso, se celebrará una curiosa carrera de calzoncillos.

El sábado por la mañana, el municipio tendrá dos citas al mediodía: por un lado, la ofrenda floral a la patrona y, por otro, los juegos infantiles animarán la matinal para los más pequeños. Antes de la hora de comer, a las 13:30 horas, una ruta por los bares de la localidad servirá para abrir el apetito y coger fuerzas para los eventos de la tarde sabatina. Primero, con el campeonato de tute y, seguidamente, a las 18:30 horas, con el desfile de carrozas, donde se pondrá de manifiesto la creatividad de los vecinos y la originalidad de sus propuestas. A las 20:00 horas se levantará la cucaña y, ya a medianoche, una discoteca móvil y los disfraces alargarán la fiesta.

Los festejos en honor a la Virgen del Carmen se cerrarán el domingo con un vermú fin de fiestas a las 13:30 horas y un campeonato de mus por la tarde, que servirá de despedida de estos días que quedarán en la memoria hasta el próximo año.

El programa

Viernes, 12

12:00 horas. Misa en honor a la Virgen del Carmen.

13:30 horas. Convite.

17:00 horas. Petanca.

17:00 horas. Frontenis.

19:30 horas. Concurso de tortillas y sangría.

20:00 horas. Pregón y reunión de peñas.

0:00 horas. Orquesta The Roller Band, y en el descanso carrera de calzoncillos.

Sábado, 13

12:00 horas. Ofrenda floral.

12:00 horas. Juegos infantiles.

13:30 horas. Ruta por los bares.

16:00 horas. Campeonato de tute.

18:30 horas. Carrozas.

20:00 horas. Cucaña.

0:00 horas. Discoteca móvil Level y disfraces.

Domingo, 14

13:30 horas. Vermut de fin de fiestas.

16:00 horas. Campeonato de mus.

Víctor Armental, alcalde: «Por fin el Ayuntamiento costea las fiestas» El nuevo alcalde, Víctor Armental, encabeza un equipo de Gobierno con un claro objetivo desde el primer momento en que tomó la Alcaldía: sanear las cuentas. Los resultados ya son visibles, comenzando por las fiestas. ¿Qué cabe destacar de las fiestas del Carmen este año? —Las fiestas, ya de por sí, son un logro, ya que es la primera vez en más de quince años que el Ayuntamiento destina más de 10.000 euros a las fiestas. Hasta ahora, consistían principalmente en aportaciones vecinales. Eso es algo que hay que resaltar. La aportación vecinal ha sido casi nula este año, porque no ha hecho falta. El convite será un momento importante, ya que vendrá todo el pueblo. Nos hemos quedado a puntito de poder traer unas vaquillas. ¿Cómo marcha el trabajo en el Ayuntamiento? —Para un pueblo como Trabanca, esta aportación económica para las fiestas es un logro tremendo. Al alguacil se le debían diez meses cuando entré en la Alcaldía, y le he estado pagando desde entonces dos o tres sueldos al mes, según lo que se ha podido. Es algo prácticamente finiquitado. A la administrativa se le debían siete meses; también se debían tasas de luz, de agua... ¿Qué planes hay para el pueblo? —El principal es, a través de Planes Provinciales, mejorar la cantidad y calidad del agua. Hemos tenido muchos problemas y es algo fundamental. Por otro lado, hay que ir pagando la deuda de los edificios municipales que están embargados, para así poder alquilarlos en el futuro.