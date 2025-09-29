Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los participantes en el encuentro D.S.

Tamames acoge el encuentro de la Mancomunidad «Las Dehesas»

Javier Iglesias destacó la labor de apoyo que se hace desde la Diputación a esas entidades

D. Sánchez

Tamames

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:14

La localidad de Tamames acogió este lunes el tradicional encuentro de la Mancomunidad de Municipios 'Las Dehesas' con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo del Amparo que estos día celebra el municipio pucherero. Una veintena de regidores locales junto con la subdelegada del Gobierno, Rosa López, y el presidente de la Diputación Javier Iglesias, compartieron mesa para departir sobre diversos asuntos que afectan a esta zona del provincia charra.

En este sentido, Iglesias recalcó el compromiso de la institución provincial con las mancomunidades y la importancia de estas agrupaciones en las zonas rurales. Además, puso de ejemplo el retraso de la puesta en marcha «del tasazo del Gobierno de España a la tasa e basuras, que supondrá un aumento considerable de este aumento a los vecinos», señalaba y matizaba que ese aumento lo asumirá la Diputación a través de Girsa «y ningún habitantes de la provincia tendrá que pagar más por la basura este año, evitando ese incremento que supondrá un coste de 2,8 millones de euros».

Por su parte, Alfonso Valle, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Tamames, destacó la labor conjunta que desarrolla esta unión de ayuntamientos en la oferta de servicios básicos, así como a la hora de poner en marchas iniciativas que impulsen a las zonas rurales de la provincia salmantina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asalto en un conocido mesón de Cuatro Calzadas: el botín supera los 20.000 euros e incluye jamones y vino
  2. 2 Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
  3. 3 Los hosteleros salmantinos alzan la voz: «Hacen daño y no hay defensa»
  4. 4 El último punky salmantino: «Soy un punk de postal, de tarjeta de plástico, no de suburbio»
  5. 5 De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar
  6. 6 Dolores Pérez, cien años bien vividos
  7. 7 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 28 de septiembre?
  8. 8 El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre
  10. 10 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Tamames acoge el encuentro de la Mancomunidad «Las Dehesas»

Tamames acoge el encuentro de la Mancomunidad «Las Dehesas»