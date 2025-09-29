Tamames acoge el encuentro de la Mancomunidad «Las Dehesas» Javier Iglesias destacó la labor de apoyo que se hace desde la Diputación a esas entidades

La localidad de Tamames acogió este lunes el tradicional encuentro de la Mancomunidad de Municipios 'Las Dehesas' con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo del Amparo que estos día celebra el municipio pucherero. Una veintena de regidores locales junto con la subdelegada del Gobierno, Rosa López, y el presidente de la Diputación Javier Iglesias, compartieron mesa para departir sobre diversos asuntos que afectan a esta zona del provincia charra.

En este sentido, Iglesias recalcó el compromiso de la institución provincial con las mancomunidades y la importancia de estas agrupaciones en las zonas rurales. Además, puso de ejemplo el retraso de la puesta en marcha «del tasazo del Gobierno de España a la tasa e basuras, que supondrá un aumento considerable de este aumento a los vecinos», señalaba y matizaba que ese aumento lo asumirá la Diputación a través de Girsa «y ningún habitantes de la provincia tendrá que pagar más por la basura este año, evitando ese incremento que supondrá un coste de 2,8 millones de euros».

Por su parte, Alfonso Valle, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Tamames, destacó la labor conjunta que desarrolla esta unión de ayuntamientos en la oferta de servicios básicos, así como a la hora de poner en marchas iniciativas que impulsen a las zonas rurales de la provincia salmantina.

