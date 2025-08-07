Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la administración de lotería en la que se ha vendido el boleto acertante. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional

El boleto acertante ha sido el 18698

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:09

La suerte ha vuelto a sonreír a Salamanca. Lo ha hecho con un primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves, 7 de agosto.

El boleto acertante, el 18698, premiado con 300.000 euros, ha sido vendido en la administración de lotería ubicada en el Centro Comercial El Tormes y también ha sido repartido en otros puntos como Cartagena; Madrid; la localidad almeriense de Albox; Cuenca; el municipio oscense de Ainsa; Las Palmas de Gran Canaria; la localidad murciana de La Manga del Mar Menor; la localidad navarra de Tafalla; el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal y el pueblo tarraconense de Mont-Roig del Camp.

Los reintegros correspondientes a este segundo premio han sido el 2, el 6 y el 8.

