La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional El boleto acertante ha sido el 18698

Imagen de la administración de lotería en la que se ha vendido el boleto acertante.

Elena Martín Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 22:09 Comenta Compartir

La suerte ha vuelto a sonreír a Salamanca. Lo ha hecho con un primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves, 7 de agosto.

El boleto acertante, el 18698, premiado con 300.000 euros, ha sido vendido en la administración de lotería ubicada en el Centro Comercial El Tormes y también ha sido repartido en otros puntos como Cartagena; Madrid; la localidad almeriense de Albox; Cuenca; el municipio oscense de Ainsa; Las Palmas de Gran Canaria; la localidad murciana de La Manga del Mar Menor; la localidad navarra de Tafalla; el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal y el pueblo tarraconense de Mont-Roig del Camp.

Los reintegros correspondientes a este segundo premio han sido el 2, el 6 y el 8.