La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
El boleto acertante ha sido el 18698
Salamanca
Jueves, 7 de agosto 2025, 22:09
La suerte ha vuelto a sonreír a Salamanca. Lo ha hecho con un primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves, 7 de agosto.
El boleto acertante, el 18698, premiado con 300.000 euros, ha sido vendido en la administración de lotería ubicada en el Centro Comercial El Tormes y también ha sido repartido en otros puntos como Cartagena; Madrid; la localidad almeriense de Albox; Cuenca; el municipio oscense de Ainsa; Las Palmas de Gran Canaria; la localidad murciana de La Manga del Mar Menor; la localidad navarra de Tafalla; el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal y el pueblo tarraconense de Mont-Roig del Camp.
Los reintegros correspondientes a este segundo premio han sido el 2, el 6 y el 8.
