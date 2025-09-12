Sorpresa en la Junta por el posible traslado de esculturas desde Béjar Asegura no estar al tanto de las negociaciones entre el Consistorio y el Museo Reina Sofía. Defiende que nunca es una buena noticia que obras de artistas locales salgan de la comunidad.

La Junta de Castilla y León mostró ayer su sorpresa por el posible traslado de obras desde el museo Mateo Hernández de Béjar hasta el museo Reina Sofía con sede en Madrid a petición de ese último centro de arte.

Fuentes de la Consejería de Cultura aseguraron a LA GACETA que el Gobierno Regional desconoce la propuesta, ni tampoco tiene conocimiento de las negociaciones que se están realizando entre el museo Reina Sofía y el Consistorio de la ciudad por ser competencia entre esa institución municipal y el espacio de arte madrileño.

Ante esta situación, la Consejería evitó ayer realizar cualquier tipo de valoración sobre la salida de obras desde el museo dedicado al escultor bejarano Mateo Hernández por carecer de información «oficial» con respecto al número de obras y en qué términos se puede realizar ese traslado hasta la capital

Sí quisieron asegurar, en cambio, que «nunca es una buena noticia» la salida de obras fuera de Castilla y León y más aún teniendo en cuenta que Mateo Hernández es un artista bejarano y, por tanto, también castellano y leonés con un importante legado artístico.

Mientras tanto el Ayuntamiento de Béjar espera la reunión pendiente con la dirección del museo Reina Sofía con el objetivo de concretar la petición de esculturas y valorar la situación en la que quedaría el museo Mateo Hernández si se realiza ese traslado de obras.

Este periódico contactó con el museo Reina Sofía para obtener más información sobre la petición de obras para su traslado a Madrid, así como los plazos para ese intercambio, pero de momento no ha facilitado detalle alguno.

De momento, el Ayuntamiento mantiene dos frentes abiertos con respecto a este tema en cuanto a la solicitud de esculturas y, también, en cuanto a las obras de rehabilitación del edificio, que permanece cerrado y sin uso a falta de que se desbloquee la situación con la empresa adjudicataria.