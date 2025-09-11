'La Sonrisa de María' recibe en Santa Marta 2.379 euros
Se trata de la recaudación obtenida de la cita taurina 'El toro', celebrada durante las últimas fiestas patronales de la localidad
EÑE
Santa Marta de Tormes
Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:57
En el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se ha celebrado el acto de entrega de la recaudación obtenida durante la cita taurina solidaria «El Toro», celebrada en el marco de las fiestas del municipio el pasado mes de julio.
La propia María Caamaño, protagonista de la asociación 'La Sonrisa de María', recibió 2.379 euros de manos de David Mingo, el concejal Juan Carlos Bueno, el edil Norberto Flores y representantes de Talento Castellano, organizadores del evento.
La recaudación contribuirá a apoyar la investigación del sarcoma infantil y el trabajo de la asociación con las familias afectadas por esta enfermedad.
