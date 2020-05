Soledad Nieto (superiora del convento de El Zarzoso): “Ahora mismo al convento no entra ningún ingreso, pero aguantamos”

–El cierre del obrador no solo ha supuesto un merma, sino que eran los únicos ingresos que obteníamos de la venta de los dulces que habitualmente hacíamos, por lo que ahora mismo no entra ningún dinero en la congregación.

“Lo importante ahora mismo es la salud, al igual que para todas las personas, el dinero se puede volver a tener, trabajando duro”

–Si no cuentan con ingresos, ¿cómo hacen para sobrevivir?

–Afortunadamente y con el esfuerzo de años anteriores conseguimos contar con una reserva económica, que teníamos pensado dedicar a la realización de alguna pequeña obra de mantenimiento del convento que está muy necesitado de ellas, pero ahora debemos pensar en seguir adelante y ese dinero lo utilizamos para pagar los gastos, que esos no paran por la crisis del coronavirus, tanto de alimentos como los recibos de suministros. Gracias a Dios no nos falta de nada y cada 15 días o así se acerca hasta nosotras el panadero, el de los congelados y otros suministros. No nos faltan los básicos, por lo que de hambre no nos vamos a morir.

–A pesar de las circunstancias, ¿reciben aportaciones de los fieles, del exterior?

–Al suspender las visitas, las aportaciones de los fieles también se han visto suprimidas, pero hemos de agradecer que aún en estas difíciles circunstancias la gente se acuerda de nosotras, como por ejemplo el alcalde de El Cabaco, José Antonio Sánchez, que nos ha traído estos días de atrás mascarillas de protección y desinfectantes contra el virus.

–¿Sienten miedo al contagio aun estando en clausura?

–Preferimos no hablar de miedo, se trata de prudencia, si se han dictado unas normas sanitarias y de seguridad que todos debemos cumplir para intentar frenar cuanto antes esta pandemia, nosotras también tenemos que cumplirlas.