Un grupo de visitantes durante un paseo por el yacimiento D. S.

Siega Verde festejará el día del arte rupestre

El yacimiento organiza divesas actividades lúdicas y de difusion en el municipio de Villar de la Yegua

D. Sánchez

Villar de la Yegua

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:37

La Fundación Siega Verde celebrará el próximo 11 de octubre de 2025 en el municipio de Villar de la Yegua el Día Europeo del Arte Rupestre con exhibiciones de gastronomía paleolítica, talleres de pintura rupestre o talleres de bolsitas de cuero. Desde las 12 del mediodía y hasta las seis de la tarde habrá showcooking gastronómico paleolítico para que todos puedan degustar la comida de aquella época.

También habrá un taller de pintura rupestre, apto para todos los públicos y, al igual que el resto de las actividades, será gratuito, y una charla sobre Siega Verde y Atapuerca, que será impartida por los expertos sobre sendos destinos. Por la tarde, un taller de bolsitas de cuero y un campeonato de tipo con propulsor y arco cerrarán el programa de actividades de esta jornada para poner en valor este patrimonio.

