Segunda edición de la campaña de bonos en Béjar para ayudar al comercio minorista Junta y Ayuntamiento lanzarán 3.000 cheques para obtener 10 euros de descuento por bono en compras superiores a 20 euros. Se pondrán recoger a partir del 9 de septiembre en el convento de San Francisco.

TEL Béjar Viernes, 29 de agosto 2025

El Ayuntamiento de Béjar ha presentado esta mañana de viernes la segunda edición de la campaña de bonos promovida por la Junta de Castilla y León para ayudar al comercio minorista de la ciudad.

Según ha afirmado la concejala de Comercio, Rosa Torres, la financiación parte de la consejería de Comercio con 22.500 euros mientras que el Consistorio aporta 7.500 euros para incentivar el consumo local mediante 3.000 bonos. Los ciudadanos pueden recoger un máximo de cinco bonos por persona y se les descontará 10 euros por bono con un importe mínimo de 20 euros.

El Ayuntamiento ha animado a los comerciantes a inscribirse en esa iniciativa hasta el próximo miércoles, 3 de septiembre, en el registro del Ayuntamiento de forma presencial o a través de Internet. No podrán participar comercios que vendan tabaco, combustible, ni venta ambulante, ni farmacias, aunque si parafarmacias.

Después, del 9 al 20 de septiembre, los ciudadanos podrán recoger los bonos en la oficina de Servicios Sociales, de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Únicamente se entregarán bonos de forma presencial presentando el DNI y el Ayuntamiento ha advertido que se entregarán bonos con el DNI de otras personas ni a menores de 14 años.