El concejal de Deportes, Jorge Valiente, en el frontón cubierto. EÑE

Santa Marta refuerza sus espacios deportivos con nuevo equipamiento

El Consistorio ha adquirido nuevas canastas regulables para el frontón cubierto

EÑE

Santa Marta de Tormes

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:20

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha renovado el equipamiento deportivo del frontón cubierto con la adquisición de dos nuevas canastas regulables para jugar al basket y al minibasket.

En este sentido, el nuevo material ha supuesto para el Consistorio una inversión de 7.500 euros, que se han sufragado con cargo al Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca. «Un equipamiento que se suma al marcador que adquirimos recientemente gracias al proyecto Santa Marta Tod@s Incluid@s y a la instalación de los nuevos proyectores», ha explicado el concejal de Deportes, Jorge Valiente.

En concreto, se trata de dos canastas de competición de plegado hidráulico manual que cuentan con protecciones laterales y frontales para garantizar la seguridad de los jugadores. Además, y también con este objetivo, las estructuras cuentan con anclajes de seguridad en la parte trasera de la base.

«Las instalaciones deportivas siempre han contado con un número importante de usuarios, lo que nos obliga a estar siempre pendientes del mantenimiento de estos espacios así como del equipamiento que se va deteriorando con el uso», ha indicado Valiente. En el caso del frontón cubierto, «en los últimos meses se ha renovado buena parte del material, lo que garantiza la prestación del servicio en las mejores condiciones», ha concluido el edil.

