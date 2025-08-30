Santa Marta llena la carpa de Volatitiromes La octava edición del festival se puso en marcha con la platea completa. Todos los espectáculos de este año tendrán carácter gratuito para el público

EÑE Santa Marta de Tormes Sábado, 30 de agosto 2025, 23:38

Con un gran estreno que marcó el inicio de las celebraciones, comenzó la VIII edición del Volatiritormes en Santa Marta de Tormes, la Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin Botella. El festival, ya consolidado como uno de los más importantes del calendario cultural de la localidad y provincia, se celebrará hasta el 5 de septiembre, ofreciendo una variada programación de espectáculos circenses y de magia para toda la familia.

Una de las principales novedades de este año es que todos los espectáculos serán gratuitos, lo que aumenta la accesibilidad y el disfrute de los asistentes. Además, los shows se llevarán a cabo en un único emplazamiento. En este sentido, el Ayuntamiento ha optado por instalar una carpa circense de 490 plazas en la plaza de España, junto a la Casa Consistorial, que se ha convertido en el punto neurálgico de la fiesta.

El pistoletazo de salida corrió a cargo del salmantino Toni Rivero, quien abrió el telón con un espectáculo familiar cargado de humor, magia e improvisación. Rivero, un mago reconocido por su estilo cercano y espontáneo, logró hacer disfrutar a todos los presentes, desde los más pequeños hasta los adultos, con su espectáculo repleto de sorpresas y participación del público. La interacción constante con los asistentes hizo de cada actuación una experiencia única e irrepetible, llena de momentos divertidos y emocionantes.

El mago llevó a los espectadores a un fascinante viaje al mundo de la magia, poniendo a prueba sus sentidos y desafiando sus percepciones con trucos de apariciones, desapariciones y transformaciones. Los juegos de magia que utilizaban pañuelos, papeles, cartas e incluso comida lograron sorprender a los asistentes, quienes disfrutaron del misterio y la emoción de cada número.

La atmósfera que se creó dentro de la carpa, donde el público se sintió parte activa del espectáculo, hizo que la cita fuera una experiencia única.

Hoy será el turno de la compañía 'Músicoloco' con su obra «Fuman», a partir de las 21:30 horas.