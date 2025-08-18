Santa Marta arranca la obra del acerado que enlazará el camino de Carbajosa con la travesía La zona cuenta con un alto número de peatones y hasta ahora carecía de acerados.

El alcalde de Santa Marte de Tormes, David Mingo, junto al edil Juan Carlos Bueno, en la visita a las obras.

El Consistorio de la localidad transtormesina ha iniciado las obras para habilitar un nuevo acerado en el entronque que une el camino de Carbajosa con la avenida Madrid, una obra que refuerza la seguridad vial en una zona de importante tránsito peatonal y de vehículos al conectar con la zona comercial así como con diferentes instalaciones de uso público muy frecuentadas por los vecinos del municipio.

En concreto, para llevar a cabo esta intervención urbanística se procederá a excavar la zona ajardinada y levantar el actual pavimento para luego proceder a construir un nuevo bordillo de hormigón rematado con baldosas y rebajar las aceras para garantizar la accesibilidad de los peatones.

Posteriormente, se instalará una valla perimetral para proteger a los usuarios del nuevo acerado y también se ha previsto que se redistribuyan las señales, además de pintar los pasos de peatones.

El acerado supone una inversión total para el Ayuntamiento de 34.845 euros que se sufragarán con cargo al Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca del periodo 2022-2023.

El nuevo acerado da continuidad al que se habilitó en el año 2022 en paralelo al parque de Signo XXV, sumando nuevos metros de bordillo hasta el enlace con la avenida Madrid, una de las calles más importantes de Santa Marta de Tormes.

«Este camino no solo conecta con una de las zonas comerciales del municipio y con el casco urbano, sino que en las inmediaciones se encuentran también las instalaciones de Signo XXV, el Parque Infantil de Tráfico y un parque que frecuentan niños y mayores. Por eso es tan importante para nosotros emplear todos los recursos de los que disponemos para reforzar la seguridad y minimizar el riesgo de accidentes», explicó el alcalde, David Mingo, durante su visita a las obras.

Completar el espacio seguro para los peatones en la zona del Camino de Carbajosa, ampliando y completando la primera etapa llevada a cabo hace varios años, era una de las inversiones prioritarias y destacadas de este año por parte del Consistorio de Santa Marta de Tormes, tanto para completa nuevas dotaciones en infraestructuras, como para reforzar el mantenimiento de las ya existentes