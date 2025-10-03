Santa Marta acondiciona el firme del camino Las Vegas

EÑE Santa Marta de Tormes Viernes, 3 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha concluido las obras de acondicionamiento del camino Las Vegas, en el cruce con la carretera C-75, un proyecto que mejora significativamente la conexión entre esta vía y el casco urbano del municipio.

El alcalde, David Mingo, acompañado por la concejal Marta Labrador, ha visitado las obras y ha destacado que esta actuación responde a las demandas vecinales. «Nos trasladaron la necesidad de reparar un camino que es el nexo de unión con el centro del pueblo. En esta zona hay viviendas consolidadas desde hace décadas, por lo que es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar las mejores conexiones y acceso a los servicios municipales para todos los ciudadanos», ha afirmado.

El camino Las Vegas, de titularidad municipal, no solo conecta el casco urbano, sino que también enlaza con el vivero municipal. Este vivero cultiva frutos, hortalizas y plantas que abastecen tanto a la Escuela Municipal de Hostelería como a las zonas verdes y ajardinadas del municipio.

Los trabajos realizados han consistido en el asfaltado y nivelado de la vía, con una inversión cercana a los 27.500 euros. Esta cantidad ha sido financiada a través del Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca, contribuyendo así a mejorar la infraestructura y calidad de vida de los vecinos de Santa Marta de Tormes.