Santa Marta acondiciona sus colegios con mejoras en patios, aulas y accesos

El Consistorio destina 20.000 euros en intervenciones básicas para iniciar el curso

Santa Marta de Tormes

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:42

El Ayuntamiento de Santa Marta ha destinado cerca de 20.000 euros a la puesta a punto de los centros educativos del municipio durante los meses de verano, aprovechando el parón lectivo para realizar trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en los distintos colegios. Todo ello, con el objetivo de que el alumnado pudiera comenzar el nuevo curso escolar en unas instalaciones totalmente revisadas y en condiciones óptimas.

En este sentido, las tareas han incluido actuaciones comunes en todos los centros, como la revisión de la fontanería y del sistema eléctrico, así como el desbroce y limpieza de las zonas exteriores. Además, se han atendido las necesidades específicas de cada centro en función de su estado y uso. «Intentamos tener los centros al día, por lo que las intervenciones este verano han sido mínimas. Además, estamos pendientes de las posibles reparaciones que nos solicita cada profesor en su aula una vez que se incorporan al trabajo», ha explicado la concejal de Obras, Marta Labrador. Por otro lado, «seguimos trabajando para mejorar las instalaciones, pensando en obras futuras que podremos acometer a través de subvenciones», ha destacado.

Así, en el colegio Miguel Hernández se han reparado los agujeros del suelo del patio, sustituido fluorescentes averiados y revisado verjas. También se han pintado aulas de Infantil, arreglado estores y ventanas, y cambiado las bandas antideslizantes de las escaleras. Asimismo, se han revisado los cables de los ordenadores y distintos elementos como sanitarios, persianas y ventanas.

En el centro Carmen Martín Gaite se han pintado el patio, pistas y aulas, retirado avisperos, y realizado una limpieza profunda de la cocina, además de revisar persianas, azulejos y zonas deterioradas del interior.

En el colegio San Blas, se ha intervenido en el patio, aulas y zonas deportivas, solucionando goteras, pintando verjas y canastas, y realizando limpieza general. Por otro lado, en la Escuela Infantil Municipal han acondicionado los patios, baños, puertas y toldos, completando las obras de climatización y renovación de paredes. También se han instalado zócalos en varias aulas.

