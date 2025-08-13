El riesgo de incendio obliga a posponer los fuegos artificiales en Ciudad Rodrigo El Consistorio anuncia que este espectáculo se pospone hasta el próximo 30 de agosto

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:54

La declaración de la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad emitida por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla desde hoy hasta el próximo lunes, día 18 de agosto, y por la que quedan suspendidas las autorizaciones del uso del fuego y fuegos artificiales, obliga al Ayuntamiento a posponer los fuegos artificiales previstos para este 14 de agosto.

Debido a esta circunstancia, el lanzamiento de los Fuegos Artificiales se pospone hasta el próximo día 30 de agosto, sábado, a las 23:15 horas cerrando así la XXVIII Feria del Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, siempre que no persistan las condiciones actuales de riesgo de incendio.